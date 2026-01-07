Nesen publicētajā ASV nacionālās drošības stratēģijā, ko parakstījis prezidents Donalds Tramps, ir skaidri un gaiši pateikts, ka amerikāņu valdošās elites nostāja pēc Aukstā kara, ka ASV dominance visā pasaulē nāk par labu un atbilst Amerikas interesēm, ir bijusi kļūdaina.
Tā neesot ņēmusi vērā, vai amerikāņu tauta vispār grib uzņemties starptautisko problēmu risināšanu, ar kurām tai nav nekāda sakara. Globalizācija un tā dēvētā "brīvā tirdzniecība" ir izskalojusi ASV vidusšķiras un industrijas pamatus. Sabiedrotie un partneri ir uzkrāvuši ASV pleciem savus aizsardzības izdevumus un dažkārt ievilkuši to konfliktos, kuri nav bijuši saistīti ar Amerikas interesēm. Šī kļūdainā pasaules dominances stratēģija sasaistījusi ASV ar starptautiskajām institūcijām, dažas no kurām ir atklāti antiamerikāniskas vai cenšas iznīcināt nacionālo valstu suverenitāti (acīmredzami domāta Eiropas Savienība). Situācijas izvērtējums noslēdzas ar frāzi, ka pienācis laiks šī kļūdainā kursa korekcijai.
Kādi tad tagad ir ASV mērķi drošības jomā? Nacionālā līmenī – aizsargāt valsti no ārēja militāra uzbrukuma un citu veidu draudiem, pilnībā kontrolēt robežu, izveidot pasaulē spēcīgākos un modernākos bruņotos spēkus, tajā skaitā kodolatturēšanas spēkus, attīstīt pasaulē vadošo ekonomiku, bāzētu zinātnē un tehnoloģijās, atjaunot Amerikas garīgo un kultūras veselību, kas nav iespējams bez tradicionālo ģimeņu skaita pieauguma, kas audzina veselīgus bērnus. Starptautiskajā līmenī ASV grib koncentrēties uz 19. gadsimta