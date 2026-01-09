Uzņēmums “Datakom” ir izveidojis privātu superdatora klasteri, kas paredzēts mākslīgā intelekta (MI) modeļu darbināšanai un apmācībai, vēsta 360TV Ziņas.
“Datakom” biznesa attīstības vadītājs Edijs Tanons stāsta, ka šī superdatora primārais uzdevums ir kalpot par bāzi privātu, neatkarīgu MI modeļu darbināšanai. Tas nozīmē, ka tajā ievadītie dati nevar noplūst citviet, kā tas būtu, izmantojot publiskos mākoņpakalpojumus.
Tanons skaidro, ka superdators ir pieejams jebkuram uzņēmumam Baltijā. To var izmantot zinātnē, tirdzniecībā, medicīnā, programmēšanā, finanšu sektorā un citās jomās.
Superdatora klasteris sastāv no divu iekārtu apvienojuma, kas sasniedz divu petaflopu jaudu. Tas nozīmē, ka šī iekārta katru sekundi spēj veikt divus kvadriljonus aprēķinu. Ar šādu jaudu var darbināt, piemēram, MI video apstrādes un analīzes sistēmu, lokālu MI čatbotu ar 400 miljardu parametru modeļiem vai izmantot to kā lokālu programmatūras izstrādes un analīzes asistentu.
Tanons atzīmē, ka 2020. gadā šāda veiktspēja bija pieejama tikai pasaulē bagātākajiem uzņēmumiem, kuri varēja atļauties izmantot kādu no pasaulē jaudīgākajiem superdatoriem. Turklāt agrāk tie nereti aizņēma daudz vietas. Šodien tehnoloģiju progress sniedz iespēju šo lielo jaudu padarīt pieejamu Latvijā.
VIDEO:
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu