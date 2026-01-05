Skaniski jaudīgā un jauniem muzikāliem izaicinājumiem atvērtā bungu un dūdu grupa "Auļi" laidusi klajā Ganā uzņemtu videoklipu, kurā piedalās arī starptautiski atzītā šīs Rietumāfrikas valsts dziedātāja Abiana. Video tapis dziesmai "Senwa De Dende", kas iekļauta kopīgi veidotajā minialbumā "Voices of Ghana" un turpina projektu "Senču balsis".
Videoklips filmēts Šaihilas Nacionālajā parkā Ganas dienvidos. Tā režisors ir "Auļu" vadītājs Kaspars Bārbals, savukārt operatoru darbus veica grupas dalībnieks Gatis Indrēvics un Jēkabs Vilkārsis.
"Lai gan jau pirmajā "Senču balsu" sezonā mums bija pieredze, filmējot mūzikas video Mongolijā, Norvēģijā un Austrijā, arī šoreiz netrūka izaicinājumu," par pieredzēto Ganā stāsta Gatis.
"Intensīvais karstums, satiksmes haoss un sarežģītie filmēšanas apstākļi lika būt nepārtrauktā gatavībā.
Vienā no dienām kopā ar parka reindžeru devos veselas dienas pārgājienā, lai no klinšaina džungļu kalna galotnes dabūtu dronu, kas bija iesprūdis koka galotnē."
Projekta "Senču balsis" otrajā sezonā piedalīsies trīs dziedātājas no dažādām pasaules valstīm, kā arī viena dziedātāja no Latvijas. Projekta mērķis joprojām ir savienot dažādu tautu senās dziedāšanas tradīcijas ar "Auļu" dūdu un bungu skanējumu. Pirmajā "Senču balsu" sezonā pirms septiņiem gadiem piedalījās mongoļu rīkles dziedāšanas meistars Bacorigs Vānčigs, norvēģu joikošanas rokmūziķis Kajs Sombijs un austriešu Alpu dūdu spēlētājs un dziedātājs Albins Pauluss. Projekts toreiz noslēdzās ar izpārdotiem koncertiem Latvijas koncertzālēs un guva plašu starptautisku atzinību.
"Apmeklējot pasaules mūzikas forumu "WOMEX" 2024. gadā Mančestrā, iepazinos ar Ganas vadošās mūzikas izplatīšanas platformas Apprise Music vadītāju Maiklu Bamfo," stāsta Bārbals. "Viņš iepazīstināja ar izcilo Ganas dziedātāju Abianu, kura pārvalda gan tradicionālo mūziku, gan dzied trīs dažādos dialektos. Tas mūs ieinteresēja pētīt, kā Ganas tautas mūzika varētu savīties ar latviešu muzikālajā mantojumā balstīto "Auļu" jaunradi."
Abiana jeb Elda Nā Abiana Diksone ir pazīstama Ganas dziedātāja un dziesmu autore, kura saņēmusi arī valsts labākās vokālistes apbalvojumu
un darbojas soul-life, hi-life un neo soul žanros. Darbs pie ganiešu dziesmu minialbuma norisinājās attālināti, savukārt videoklipa uzņemšana jau kļuva par kopīgu muzikālu pieredzi Rietumāfrikā.
"Filmēšanas laikā bija patīkami satikt Abianu klātienē, taču īpaši izbaudīju darbu ierakstu studijā," piebilst "Auļu" dalībnieks Mārtiņš Miļevskis. "Vienu dienu veltījām arī trīs latviešu tautasdziesmu ierakstam, kurās piedalījās Abiana un kuras būs iekļautas "Senču balsu" otrajā albumā." Vizītes noslēgumā "Auļi" kopā ar Abianu uzstājās arī RocAfrik mūzikas un mākslas festivālā Ganas galvaspilsētā Akra.
Ganiešu tautasdziesmas "Senwa De Dende", kurā māte aicina bērnu mājās uz maltīti, jaunajam aranžējumam veidotais videoklips skatāms "YouTube".
Kopā ar Abianu tapušais minialbums "Voices of Ghana" pieejams lielākajās mūzikas straumēšanas platformās.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu