Lieliskie mēs... Gadumijas runas bez virziena

Valstu vadītāju un garīgo iedvesmotāju uzrunas gadu mijā dod iespējas izprast norises sabiedrībā un ieskatīties tuvākajā nākotnē. Vēstījumi un vēlējumi, pieminētās vērtības un atslēgas vārdi, nosauktie zīmīgākie notikumi nule aizvadītajā un nākamajā gadā, pat runas ritms, skanējums, izvēlēto vārdu emocionālā un stilistiskā nokrāsa – tas viss dažās minūtēs izveido priekšstatu par valsti un ļauj noteikt pašam savas koordinātes laikā un telpā.
Latvijas Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča un Ministru prezidentes Evikas Siliņas uzrunas gan raisīja neizpratni un mulsumu. Palika vien jautājumi bez atbildēm.
Pēc komiski neveiklas sasveicināšanās ar “dāmām un kungiem, meitenēm un zēniem, omītēm un opīšiem”, kura, tiesa, kādam var būt arī aizvainojoša, Rinkēviča uzrunā atskanēja dramatiska noskaņa: prezidents sacīja, ka 2025. gadu esam gaidījuši ne vien ar cerībām un prieku, bet arī ar trauksmi, bažām un šaubām – vai sanāks? Mirkli aizturēju elpu, lai saklausītu, kādās krustcelēs stāvēja valsts un sabiedrība. Nākamie vārdi gan lika atskārt, ka uzrunas saturam varētu būt šaurāks konteksts. Tad - kāds? Izrādījās, ka kaut kas “sanāca”. Taču sanāca tiem, kuri “ticēja un mēģināja”. Pārējiem “tad – nākamgad noteikti!” Iešāvās doma: Kas nule bija – pavirša klišeja soctīklu komentāra žanrā vai daudznozīmīgs joks? Kam bija jāglabā ticība – prezidentam, valstij, sev pašam? Turklāt nākamgad ticības faktors nav izšķirošs, jo sanāks noteikti?
“Šogad esam daudz priecājušies un lepojušies,” Rinkēvičs turpināja. Piekritu. Tiesa, nākamie vārdi atkal raisīja apjukumu. “Par straumi”. Noteikti domāta godalgotā animācijas filma “Straume”. Nudien, bija gandarījums par kolēģu profesionālo veikumu, taču - vai ar šo sajūtu es dzīvoju gadu?.. Nebūt nē. Vai tas ir izglītības, zinātnes, kultūras, veselības aprūpes, ekonomikas, aizsardzības nozaru vidū tik izšķirošs notikums sabiedrības un valsts turpmākajā attīstībā? Nebūt nē. Varbūt šie prezidenta vārdi jāsaprot, ka turpmāk dalība starptautiskajos izklaides industrijas konkursos būs stratēģiskā nacionālā prioritāte, lai ārzemēs un arī savu pilsoņu acīs valsts, kur mīt “dāmas un kungi, meitenes un zēni, opīši un omītes”, izskatītos “forša”, lai arī kas notiktu aiz šīs spožās izkārtnes?
Tālāk prezidents atgādina, ka bijām priecīgi un lepni par “lieliskajiem bērniem un jauniešiem” Dziesmu un deju svētkos un par mūsu sportistu panākumiem. Vēl viens apjukums manā galvā - esmu priecīgs un lepns par saviem bērniem, taču zinu, ka Latvijā demogrāfiskā situācija ir sarežģīta, un jaunā paaudze patiesi nīkuļo. Centrālās statistikas pārvaldes pētījums “Ceļā uz pieaugušo dzīvi: Latvijas jaunieši 18-29” būtu devis prezidentam kādu ierosmi gadu mijas uzrunai.
Vēl mēģināju iztēloties “lielisku” bērnu vai jaunieti, nevaru. Pavisam tukšs un šablonisks apzīmētājs šajā tekstā. Bet nu – lai dejo un lai ir lieliski, tikai lai neklūp un neģībst. Un kuri no daudzajiem panākumiem sportā bija domāti? Kāpēc? Sportistiem gan var nejautāt, ko tie domā par valsts ieguldījumu viņu rezultātos. Profesionāļi rūpējas par sevi paši, savukārt tautas sports ir cits temats.
Tālāk Rinkēviča uzrunā sekoja straume ar kopības apliecinājumiem - trīsarpus minūšu ilgā uzrunā vārdi “mūs, mūsu, mūsējie” atkārtojās desmit reizes, vārds “mēs” – deviņas reizes, “kopā” un “kopīgi” – piecas reizes. Gluži kā mantra, ko prezidents skaitīja, lai iedēstīt pilsoņu galvās kopā būšanas sajūtu, domu par saliedētu sabiedrību un arī brīdinājumu nebūt citādam ar atšķirīgu viedokli, jo tādējādi var kļūt par “ienaidnieku”:
“Un paši vien izvēlamies – vai atbalstīt vai tomēr uzbrukt saviem līdzcilvēkiem. Iet kopā vai iet prom. Tā ir mūsu izvēle. Ar maziem soļiem viens otram pretī mēs sākam kopīgu ceļu. Kopā uz sasniegumiem. Šie soļi rada pārliecību, kur tās trūcis. Tos ejot, vairs nav tramīgi jāpārliecinās, vai pareizi. Jo ir. Mēs visi to varam. Mēs visi to varam. Varam gan Latgalē, gan Kurzemē. Mēs esam stipri Vidzemē, Zemgalē un Sēlijā. Mūsu spēks ir kā Rīgā, tā visur pasaulē, kur mīl Latviju.”