Venecuēlas opozīcijas līdere Marija Korina Mačado pirmdien paziņoja, ka plāno iespējami drīz atgriezties dzimtenē, un kritizēja pagaidu prezidenti Delsiju Rodrigesu.
"Es plānoju iespējami drīz doties atpakaļ uz Venecuēlu," Mačado paziņoja ASV telekanāla "Fox News" diktoram Šonam Hanitijam, sniedzot interviju no vietas, kas netika izpausta.
Mačado piebilda, ka viņa uzskata, ka pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa "ir viena no galvenajiem spīdzināšanas, vajāšanas, korupcijas, narkotrafika arhitektiem".
Mačado šajā intervijā arī sacīja, ka "brīva Venecuēla" ar pasaulē lielākajām naftas rezervēm kļūs par Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas "enerģijas centru". "Mēs pārvērtīsim Venecuēlu par Amerikas enerģijas centru," sacīja Mačado.
Tramps: Vēlēšanas Venecuēlā tuvāko 30 dienu laikā nav gaidāmas
Vēlēšanas Venecuēlā tuvāko 30 dienu laikā nav gaidāmas, intervijā telekanālam NBC sacīja ASV prezidents Donalds Tramps.
"Vispirms mums ir jāsalabo šī valsts. Vēlēšanas nevar notikt," teica Tramps.
"Tam būs vajadzīgs zināms laiks. Mums ir jāārstē valsts, lai tā atgūtu veselību,"
piebilda prezidents.
Venecuēlas valdība joprojām uzskata ASV militārās operācijas gaitā sagūstīto līderi Nikolasu Maduro par valsts likumīgo prezidentu.
Saskaņā ar Venecuēlas konstitūciju pastāvīgas prezidenta prombūtnes gadījumā prezidenta amatu pārņem viceprezidents, kam 30 dienu laikā jāorganizē jaunas vēlēšanas.
Pagaidām nav skaidrs, vai jaunā vadība pašreizējo situāciju uzskata par pastāvīgu prombūtni.
Jau ziņots, ka Venecuēlas viceprezidente Delsija Rodrigesa pirmdien nodeva pagaidu prezidentes zvērestu un ir norādījusi, ka sadarbosies ar Vašingtonu.
Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro un viņa sieva sestdien tika sagūstīti ASV militārā operācijā un nogādāti Ņujorkā, kur tiks tiesāti saistībā ar kriminālapsūdzībām par narkotiku nogādāšanu uz ASV.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojis, ka Vašingtona ir gatava sadarboties ar Rodrigesu un pārējiem Venecuēlas līderiem, un uzsvēra, ka ASV viņus vērtēs pēc darbiem, nevis pēc publiskajiem izteikumiem.
