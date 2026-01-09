Trešdien, 8. janvārī, Lietuvas pilsētā Gargždai no ceļa nobraucis kravas vilcējs, kas pārvadāja Vācijas 45. brigādei Lietuva piederošu kājnieku kaujas mašīnu CV-90, ziņo medijs "Delfi", atsaucoties uz Lietuvas armijas Stratēģiskās komunikācijas departamentu.
Lietuvas armija norāda, ka militārās tehnikas pārvietošana Klaipēdas reģionā ir ierasta prakse, jo transportēšanā bieži tiek izmantota Klaipēdas osta.
Ap plkst. 15.00 vilcēju ar bruņumašīnu izdevies izvilkt atpakaļ uz ceļa. Par cietušajiem netiek ziņots.
