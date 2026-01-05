Šonedēļ visā Latvijā atgriezīies sals un turpinās palielināties sniega segas biezums, liecina sinoptiķu prognozes.
Pirmdien un otrdien laiks būs diezgan mākoņains, tikai vietām starp tiem izsprauksies kāds saules stars. Mākoņi aizvien daudzviet palaikam atnesīs snigšanu. Šajās dienās gaiss pakāpeniski kļūs arvien aukstāks, gaisa temperatūrai pārsvarā pieturoties no -3 līdz -8 grādiem.
No nedēļas vidus dominēs anticiklona darbība, kas nesīs sausāku laiku, kā arī biežāk starp mākoņiem uzspīdēs saule.
Sals pastiprināsies un pieturēsies gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā. Termometra stabiņš atsevišķos rajonos pietuvosies -15 grādu atzīmei.
Daudzi lielie ceļi slideni, īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi Saldus pusē
Jaunā gada pirmās darbdienas rītā sniega un apledojuma dēļ braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem daudzviet Latvijā ir apgrūtināti, bet vissliktākie tie ir Saldus pusē, liecina VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) apkopotā informācija.
Kurzemē braukšanas apstākļi īpaši apgrūtināti ir Liepājas šosejas posmā no Mazblīdenes līdz Ciecerei, kā arī pa reģionālajiem un vietējiem autoceļiem Saldus apkārtnē. Apgrūtināta braukšana ir pa autoceļu Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava), pa reģionālās un vietējās nozīmes ceļiem Liepājas, Ventspils un Talsu pusē, kā arī pa vietējiem ceļiem Tukuma apkārtnē.
Zemgalē braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem lielākoties ir apmierinoši, bet pa reģionālās nozīmes ceļiem tie ir apgrūtināti Bauskas, Dobeles un Tukuma apkārtnē.
Rīgas apkārtnē un Vidzemē ap plkst. 6.50 slidena ir Vidzemes šoseja no Berģiem līdz Augšlīgatnei un Valmieras šoseja no Murjāņiem līdz Braslas tiltam.
Savukārt Latvijas austrumu daļā apledojusi ir lielākā daļa valsts galveno ceļu posmu, tai skaitā Daugavpils šoseja un vairāki lielie ceļi ap Aizkraukli, Jēkabpili, Daugavpili, Rēzekni, Balviem, Preiļiem un Krāslavu.
Sniegoto un slideno ceļu posmu tīrīšanā un kaisīšanā pirmdienas rītā iesaistītas 85 ziemas tehnikas vienības, liecina LVC sniegtā informācija.
