Valsts policija aicina iedzīvotājus palīdzēt noskaidrot bezvēsts prombūtnē esošās 2000. gadā dzimušās Andželikas Ulanovas atrašanās vietu. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka sieviete dzīvojusi Vācijā un kopš 2025. gada 5. decembra ar viņu nav izdevies sazināties, un viņas atrašanās vieta joprojām nav zināma.
Sievietes pazīmes: augums aptuveni 163 centimetri, slaidas miesas būves, īsi, tumši brūni mati.
Valsts policija aicina ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija par Andželikas Ulanovas iespējamo atrašanās vietu, nekavējoties sazināties ar Valsts policiju, zvanot pa tālruni 64603535 vai 112, vai arī rakstot uz e-pasta adresi valdis.rutkovskis@latgale.vp.gov.lv .
