Pērn pareizi prognozēju, ka pašreizējā valdība diez vai ilgi nostrādās tādā pašā sastāvā, un viens no pirmajiem pretendentiem "uz izeju" ir toreizējais satiksmes ministrs Kaspars Briškens, kurš tika atlaists jau ļoti ātri, tāpat kā vēl virkne kolēģu. 

Ik pa brīdim ļogoties un grīļojoties, valdība tomēr turpina strādāt. Sarežģītāk izrādījās paredzēt Rīgas domes vēlēšanu iznākumu – lai gan minēju, ka par mēru nekļūs ne tā brīža galvaspilsētas vadītājs Vilnis Ķirsis, ne sevi daudz reklamējošais Ainārs Šlesers, tomēr "Progresīvo" kandidāta Viestura Kleinberga izvirzīšanās līderos bija neliels pārsteigums.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē