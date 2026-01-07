Gadu mijas noskaņās Olga un Kaspars Kambalas devās uz Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra filiāli "Apīte". Šī viesošanās nebija tikai pieklājības vizīte – pāris pildīja solījumu nogādāt sarūpētos ziedojumus, kurus labdarības akcijas ietvaros bija sagatavojuši šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieki. Tieši Kambalas bija šīs iniciatīvas iedvesmotāji, par ko saņēma pateicību no kolēģiem, uzņemoties atbildību par dāvanu personīgu nodošanu tiem, kam atbalsts visvairāk nepieciešams.
Kaut arī pasākuma mērķis bija materiāls atbalsts, vizīte ātri vien pārtapa dziļi personīgā pieredzes apmaiņā. Interesanti, ka sākumā Kaspars jutās nedaudz saspringts, jo bērnu reakcija uz viņa ierašanos nebija tāda, kādu varētu gaidīt no sporta zvaigznes – izpalika ierastā ovāciju vētra.
Paskaidrojot savu motivāciju būt klāt, Kaspars sacīja: "Mēs gribējām atnākt pie jums ciemos tāpēc, ka svētku laikā cilvēki vēlas pavadīt to kopā ar savām ģimenēm, un jūs visus kopā varētu raksturot kā tādu lielu ģimeni."
Sarunas gaitā atklājās, ka arī pašiem viesiem dzīve nav bijusi viegla. Olga dalījās ar sāpīgām atmiņām par savu pusaudžu vecumu: "Man septiņpadsmit gadu vecumā nomira mamma un es praktiski paliku viena dzīvoklī ar tarakāniem. Mani uzreiz izlika no turienes bez naudas un ar suni, kuru arī vajadzēja barot. Es līdz tam brīdim dzīvoju tādu luksusa dzīvi, bet tad vienā brīdī viss vienkārši sabruka."
Pārdomājot šo pieredzi, viņa atzina, ka situācija varēja izvērsties vēl dramatiskāk, ja traģēdija notiktu pāris gadus agrāk: "Es nezinu, piemēram, ja viņa aizietu mūžībā, kad man būtu 15 gadi, tad arī mani ieliktu tādā namā? Nu, es domāju, ka tas man būtu diezgan traumējoši... Nu, es negribētu..."
Atmosfēra kļuva brīvāka, kad tika skarta tēma par popularitāti un sociālajiem tīkliem. Pāris bija patīkami pārsteigts, ka jaunieši viņus atpazīst un seko līdzi viņu aktivitātēm internetā. Kaspars, raksturojot viņu abu personības, neslēpa: "Man ir traka sieva! Bet es pats arī esmu traks! Man ir pilnīgi vienalga, ko citi cilvēki domā - ja dienas beigās tu jūties labi par to, ko dari un kā tu to dari, tad nav jau starpība, vai kāds tam piekrīt vai nepiekrīt."
Viņš arī mudināja jauniešus nepadoties grūtību priekšā un ticēt izglītības spēkam, neskatoties uz iepriekšējām kļūdām: "Nekad nav par vēlu mācīties! Septiņpadsmit gados es aizbraucu uz Ameriku un vispār biju knapi šeit skolu pabeidzis. Nav par vēlu mācīties no savām kļūdām vai mācīties skolā."
Noslēdzot vizīti, Kambala apsolīja, ka šī nav pēdējā reize – viņš plāno atgriezties centrā bez televīzijas kamerām, lai veltītu bērniem patiesu, nedalītu uzmanību un turpinātu iesāktās sarunas.
