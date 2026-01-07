Novērots liels iedzīvotāju pieprasījums pēc mākslīgā intelekta rīka psihiatriskās palīdzības steidzamības noteikšanai, informē Nacionālā psihiskās veselības centra (NPVC) Zinātniskā institūta vadītāja Liene Sīle.
Kopš 6. janvāra iedzīvotājiem pieejams NPVC digitālais rīks "Palīdzības anketa", kas paredzēts, lai pacientu pierakstu pie psihiatra organizētu atbilstoši stāvokļa smagumam un riskam, nodrošinot, ka akūtākos gadījumos palīdzība tiek saņemta ātrāk.
Lai gan pieprasījums pēc jaunā rīka jau šobrīd ir augsts, pirmie apkopotie dati par atbilžu saturu un pacientu vajadzībām būs pieejami nākamnedēļ, jo nepieciešams laiks, lai izvērtētu, cik daudz cilvēku novirzīti tālākai ārstēšanai. Vienlaikus NPVC novēro, ka daļa iedzīvotāju anketu aizpilda arī citu iemeslu dēļ, piemēram, lai saņemtu nosūtījumu pie cita speciālista. Lielā lietotāju skaita dēļ tehniskas problēmas sistēmas darbībā līdz šim nav konstatētas.
NPVC skaidro, ka līdz šim praksē nereti vienā rindā uz psihiatra konsultāciju gaidīja gan pacienti ar akūtiem stāvokļiem, piemēram, smagu depresiju vai psihotiskām epizodēm, gan personas ar vieglākām psihoemocionālām grūtībām. "Palīdzības anketa" izstrādāta, lai prioritāri nodrošinātu palīdzību visneaizsargātākajiem pacientiem.
Anketa paredzēta plašam personu lokam – to aizpildīt var ieteikt jebkura ārstniecības iestāde, un tā ir brīvi pieejama piecu psihiatrisko slimnīcu tīmekļvietnēs. Rīks piemērots gan cilvēkiem, kuri pie psihiatra vēršas pirmo reizi, gan tiem, kuri jau saņēmuši palīdzību, bet piedzīvo simptomu saasinājumu vai nav pārliecināti par sava stāvokļa steidzamību.
Anketas jautājumi pielāgojas personas atbildēm, un tās aizpildīšana parasti aizņem līdz 15 minūtēm. Rīks apkopo klīniski nozīmīgu informāciju par simptomiem, riska faktoriem, psiholoģisko un sociālo situāciju, palīdzot noteikt pieraksta prioritāti. Vienlaikus NPVC uzsver, ka anketa neaizstāj ārstu – tās rezultātus izvērtē ārstniecības persona, kura pieņem galīgo lēmumu par palīdzības sniegšanas laiku un veidu.
Centrā norāda, ka šāda pieeja ļauj efektīvāk organizēt pacientu rindas, mazināt risku, ka akūti pacienti palīdzību saņem novēloti, kā arī samazināt ārstniecības personāla noslodzi un uzlabot pakalpojumu kvalitāti, nepiesaistot papildu resursus. Pacients pēc anketas aizpildīšanas saņem atgriezenisko saiti par turpmāko rīcību, tostarp pierakstu vai ieteikumu vērsties pie ģimenes ārsta.
