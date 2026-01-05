Puse no Šveices Alpu kūrortā Kranmontanā Jaungada naktī bāra ugunsgrēkā bojāgājušajiem ir jaunāki par 18 gadiem, svētdienas vakarā pēc visu 40 bojāgājušo mirstīgo atlieku identificēšanas pavēstīja policija.
Pēc tās sniegtajām ziņām, bojāgājušie ir vecumā no 14 līdz 39 gadiem.
Bojāgājušie ir 21 Šveices pilsonis, deviņi Francijas pilsoņi, ieskaitot vienu Francijas un Šveices dubultpilsoni un vienu personu ar trim pilsonībām - Francijas, Lielbritānijas un Izraēlas, seši Itālijas pilsoņi, ieskaitot vienu Itālijas un Apvienoto Arābu Emirātu dubultpilsoni, kā arī par vienam Beļģijas, Portugāles, Rumānijas un Turcijas pilsonim.
Jau vēstīts, ka Kranmontanā naktī uz ceturtdienu Jaungada svinību laikā izcēlās ugunsgrēks bārā "Le Constellation", kurā gāja bojā 40 un tika ievainoti 119 cilvēku.
Izmeklētāji piektdien paziņoja, ka sākotnējā informācija liecina, ka traģisko ugunsgrēku izraisīja šampanieša pudelēs iespraustas salūtsveces, kas ļaužu pārpildītajā bārā tika paceltas pārāk tuvu griestiem.
Abi bāra vadītāji tiek turēti aizdomās par nāves izraisīšanu aiz nevērības, miesas bojājumu nodarīšanu aiz nevērības un ugunsgrēka izraisīšanu aiz nevērības.
Kranmontana ir starptautiski pazīstams slēpošanas kūrorts, kuru apmeklē daudzi ārzemju tūristi.
