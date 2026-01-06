Grāmata latviešu valodā pagājušajā gadā svinēja piecsimtgadi. Ar notikumiem, konferencēm, svinīgu pasākumu, kas tika translēts sabiedriskajā televīzijā.
Ministru prezidentes gadumijas runa izskanēja no Latvijas Nacionālās bibliotēkas ar Tautas grāmatu plauktu fonā. Itin bieži publiski izskanējuši aicinājumi ikvienam uzturēt lasīšanas paradumu, lai saglabātu kritisko domāšanu, spriestspēju un nepazaudētu kompasu dezinformācijas un dažādu satura viltojumu viļņos. Ar jaudu turpinās kampaņa #laikslasīt. Bet – kā lasītājs tiek pie grāmatas? Grāmatnīcās, bibliotēkās, no draugiem, ģimenes, arī no grāmatu apmaiņas punktiem, kas nu jau kļuvuši par vietējo kopienu iniciatīvām. Bibliotēkas savus vērojumus ik gadu apkopo un publisko, taču tas nenotiek tik drīz pēc gadumijas. Ar grāmatnīcām ir mazliet citādi. Gada noslēgums ir laba iespēja atskatīties arī uz mūsu grāmatu pirkšanas paradumiem.
Droši var teikt, ka visvairāk pārdoto grāmatu saraksti, ko publisko grāmatu tirgotāji, ir raibi kā dzeņa vēders – praktisko padomu grāmatas, daiļliteratūra, bērnu grāmatas. Ar kopīgām un atšķirīgām tendencēm katrā no grāmatnīcu tīkliem – "Jānis Roze", "Zvaigznes grāmatnīca" un grāmatnīcas "Globuss".
"Glikozes revolūcijas" uzvaras gājiens
Pirmajā vietā minētajos grāmatnīcu tīkos – Džesijas Inčauspijas "Glikozes revolūcija" (izdevniecība "Zvaigzne ABC", tulkojis Aleksandrs Ruģēns). Vai pārsteigums? Jā un nē. Grāmata nav 2025. gada jaunums – tās uzvaras gājiens sākās jau 2024. gadā, kad Latvijā nevienam nezināmās (jā, protams – pasaules bestsellers kā daudzi citi) franču bioķīmiķes grāmata par cukura līmeņa līdzsvarošanu un veselīga uztura pamatprincipiem ar "Apgāda Zvaigzne ABC" vadītājas Vija Kilblokas starpniecību kļuva par "Kā tas strādā" eksperimenta daļu sociālo tīklu burbulī. Visu cieņu – piemērs iedvesmojis! Un pilnīgi bez ironijas! Sabiedrībā zināma personība, kura gatava uz savas ādas (precīzāk – ar savu paradumu maiņu) parādīt, ka ar grāmatas gudrībām iespējams panākt pavisam īstas pārvērtības, noteikti no sabiedrības veselības viedokļa ir augstu vērtējama parādība. Pilnīgi jauna planēta jau grāmatā nav atklāta – vien dažas atziņas, kas nāk komplektā pie vispārzināmajām patiesībām, piemēram, opcija ievērot zināmu kārtību un maltītē izvēlēties dārzeņus un salātus kā obligāto starteri, ēst produktus zināmā secībā un pie šīs kārtības pieturēties (droši vien mazāk ovāciju etiķa dzērienam). Tad mazāk kārosies našķu un saldumu (jā, visi cukuri ir cukuri), glikozes līmeņa diagramma nebūs ar krasām svārstībām un cilvēks spēs gan zaudēt kādu lieko kilogramu, gan nodrošināt ilgtermiņā sev patīkama svara saglabāšanu. Vai "Glikozes revolūcijas" padomi der un vienādi efektīvi ir visiem? Noteikti, ka tā nav, bet pati par sevi metode acīmredzot labi strādā gana daudziem, ja pircēji to pārliecinoši izvēlējušies kā TOP 1 grāmatu visos grāmatnīcu tīklos, ne tikai pie izdevēja.
Labai komercliteratūrai – stabils pieprasījums
Pārējais visvairāk pārdoto grāmatu tops grāmatnīcās jau sakārtojies atšķirīgi, un tur kārtību noteikuši gan pircēju ieradumi, gan dažādi pārdošanas veicināšanas pasākumi. Ja lūkojamies uz grāmatnīcu "Globuss" sarakstu, tad redzams, ka pircēju interese ļoti augsta bijusi par amerikāņu rakstnieces Frīdas Makfadenas grāmatām – "Kolēģe", "Mājkalpotāja tevi vēro", "Skolotāja".
Arī Frīda Makfadena latviešu lasītājam nav 2025. gada jaunums. Pirmā populārākās sērijas grāmata "Mājkalpotāja" iznākusi jau 2023. gadā, un var teikt, ka uzreiz iekarojusi savu lasītāju uzmanību.
Ar pseidonīmu Frīda Makfadena pazīstama ar rakstniecību nopietni saslimusi mediķe, kuras profesionālā darbība medicīnā saistīta ar smadzeņu traumām. Rakstniecība ir viņas hobijs, tā teikt, kopš sākta gala, jo pirmo manuskriptu aģentiem viņa esot aizsūtījusi jau koledžas laikā, otro – studiju gados, bet, nesaņemot nekādu interesi par grāmatas izdošanu, nolēmusi darīt to pati un izdevusi savu pirmo autorizdevumu 2013. gadā. Tā soli pa solim dzimusi rakstniece, kuras populārākā sērija ir par neparasto mājkalpotāju (pēdējie atrodamie dati liecina par pasaulē pārdotiem jau 1,6 miljoniem eksemplāru, bet skaitlis kopš 2024. gada noteikti ir audzis).
Šī gada sākumā stāsts par mājkalpotāju nonāk uz Latvijas kinoteātru ekrāniem arī kā filma. Autore ir ražīga – top pat trīs grāmatas gadā, bet viņa kategoriski noliedz "ēnu rakstnieku" iesaisti. Uz jautājumu, kas viņai jaunas grāmatas tapšanā prasa visvairāk laika, atbilde ir – sižeta pavērsieni. Un te jāsaka – šajā ziņā viņa ir ļoti radoša. Tas izskaidro arī lasītāju mīlestību, jo psiholoģiskās spriedzes romāna sāls ir negaidīts sižeta pavērsiens, kas sižeta kārtis pārliek pilnīgi citā kombinācijā, neradot pretrunas. Latviski pirmais iznāca romāns "Mājkalpotāja" (izdevniecība "Latvijas Mediji", tulkotāja Renāte Kārkliņa). Kad izdevniecības darbakārtībā parādījās sērijas nākamā grāmata "Mājkalpotājas noslēpums" (izdevniecība "Latvijas Mediji", tulkotāja Lilija Berzinska), raudzījos uz to ar nelielām bažām, jo nebūtu pirmā reize, kad sērijas turpinājumam ir uzsildīta ēdiena piegarša, bet – rakstniece tika galā ar sižeta pavērsienu un grāmata pārliecināja – gan mani, gan vēl tūkstošiem citu lasītāju dažādās valodās. Sekoja "Mājkalpotāja tevi vēro" (izdevniecība "Latvijas Mediji", tulkotāja Renāte Kārkliņa), kuru kļuva jau ļoti interesanti vērot – kā rakstniece izliks sev un lasītājam gaumīgas lamatas. Kā rāda pārdošanas skaitļi – ir izdevies. Prieks, ka lasītāju interesi noturējuši arī romāni, kas tapuši kā atsevišķi lasāmas grāmatas "Kolēģe" (tulkojusi Anna Šēfere) un "Skolotāja" (tulkojusi Juta Valdmane). Neraugoties uz aizdomām, ka angļu valodā tapušās literatūras pieprasījums varētu kristies, jo pieaug interesentu skaits, kas grāmatas izlasa oriģinālvalodā, no izdevniecības "Latvijas Mediji" piedāvājuma šāds arguments neapstiprinās. Arī komercliteratūras žanros ir stabils pieprasījums grāmatām, kuras latviski izdotas labos, kvalitatīvos tulkojumos.
Kapibaru popularitātes noslēpums
Grāmatnīcu "Globuss" visvairāk pārdoto grāmatu piektajā vietā ir brīnišķīgs stāsts jaunajiem lasītājiem – populāra austriešu bērnu dziesmu autora Mateusa Bēra grāmata "Trīs izbēgušas kapibaras"
(izdevniecība "Latvijas Mediji", tulkotāja Renāte Siliņa). Šī grāmata ir arī grāmatnīcu "Jānis Roze" bērnu un jauniešu grāmatu TOP 1. vietā. Par ko stāsts? Par zoodārzu, kur mīt arī kapibaru saime. Trīs no tām izceļas gan ar ziņkāri, gan zinātkāri un piedzīvojumu garu. Vēlme paplašināt būra robežas un uzzināt, kas notiek aiz žoga, izvilina mazo, bet drosmīgo komandu piedzīvojumos. Izrādās, ka ne viss ir tā, kā izskatās. Intrigas, pārpratumi, maldināšana, vēlme nokārtot rēķinus – viss kā cilvēku pasaulē. Vien noslēgumā uzvar draudzība un nolīdzinās nesaprašanās. Kāpēc kapibara – dzīvnieks, kam līdz šim ticis pievērsts relatīvi maz uzmanības –, pēkšņi kļuvis tik populārs (un ne tikai Latvijā)? Mums patīkamais skaidrojums būtu – animācijas filma "Straume", kur arī kapibarai tikusi vieta laivā. Arī popularitātes… Lai nu kā – jaunajiem latviešu lasītājiem kapibaru piedzīvojumi patīk. Tie turpinās arī gada nogalē izdotajā sērijas otrajā grāmatā "Trīs kapibaras grib zināt" (izdevniecība "Latvijas Mediji", tulkotājs Bernards Kudiņš).