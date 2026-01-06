Overcast -2.8 °C
Evija Veide: 2025. gada grāmatu pircēju ēdienkarte

Evija Veide, grāmatnīcu "Globuss" vadītāja / Latvijas Avīze
2026. gada 06. janvāris, 14:00
2026. gada 06. janvāris, 14:00
Arī grāmatnīcu "Globuss" piedāvājumā redzams, ka pircēji labprāt izvēlas gan latviešu autoru grāmatas – tā ir tendence, kas jau gadiem iepriecina gan autorus, gan izdevējus –, gan arī dažāda veida tulkoto literatūru.
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Grāmata latviešu valodā pagājušajā gadā svinēja piecsimtgadi. Ar notikumiem, konferencēm, svinīgu pasākumu, kas tika translēts sabiedriskajā televīzijā.

Ministru prezidentes gadumijas runa izskanēja no Latvijas Nacionālās bibliotēkas ar Tautas grāmatu plauktu fonā. Itin bieži publiski izskanējuši aicinājumi ikvienam uzturēt lasīšanas paradumu, lai saglabātu kritisko domāšanu, spriestspēju un nepazaudētu kompasu dezinformācijas un dažādu satura viltojumu viļņos. Ar jaudu turpinās kampaņa #laikslasīt. Bet – kā lasītājs tiek pie grāmatas? Grāmatnīcās, bibliotēkās, no draugiem, ģimenes, arī no grāmatu apmaiņas punktiem, kas nu jau kļuvuši par vietējo kopienu iniciatīvām. Bibliotēkas savus vērojumus ik gadu apkopo un publisko, taču tas nenotiek tik drīz pēc gadumijas. Ar grāmatnīcām ir mazliet citādi. Gada noslēgums ir laba iespēja atskatīties arī uz mūsu grāmatu pirkšanas paradumiem. 

Evija Veide.
Foto: Timurs Subhankulovs / Latvijas Mediji

Droši var teikt, ka visvairāk pārdoto grāmatu saraksti, ko publisko grāmatu tirgotāji, ir raibi kā dzeņa vēders – praktisko padomu grāmatas, daiļliteratūra, bērnu grāmatas. Ar kopīgām un atšķirīgām tendencēm katrā no grāmatnīcu tīkliem – "Jānis Roze", "Zvaigznes grāmatnīca" un grāmatnīcas "Globuss".

"Glikozes revolūcijas" uzvaras gājiens

Pirmajā vietā minētajos grāmatnīcu tīkos – Džesijas Inčauspijas "Glikozes revolūcija" (izdevniecība "Zvaigzne ABC", tulkojis Aleksandrs Ruģēns). Vai pārsteigums? Jā un nē. Grāmata nav 2025. gada jaunums – tās uzvaras gājiens sākās jau 2024. gadā, kad Latvijā nevienam nezināmās (jā, protams – pasaules bestsellers kā daudzi citi) franču bioķīmiķes grāmata par cukura līmeņa līdzsvarošanu un veselīga uztura pamatprincipiem ar "Apgāda Zvaigzne ABC" vadītājas Vija Kilblokas starpniecību kļuva par "Kā tas strādā" eksperimenta daļu sociālo tīklu burbulī. Visu cieņu – piemērs iedvesmojis! Un pilnīgi bez ironijas! Sabiedrībā zināma personība, kura gatava uz savas ādas (precīzāk – ar savu paradumu maiņu) parādīt, ka ar grāmatas gudrībām iespējams panākt pavisam īstas pārvērtības, noteikti no sabiedrības veselības viedokļa ir augstu vērtējama parādība. Pilnīgi jauna planēta jau grāmatā nav atklāta – vien dažas atziņas, kas nāk komplektā pie vispārzināmajām patiesībām, piemēram, opcija ievērot zināmu kārtību un maltītē izvēlēties dārzeņus un salātus kā obligāto starteri, ēst produktus zināmā secībā un pie šīs kārtības pieturēties (droši vien mazāk ovāciju etiķa dzērienam). Tad mazāk kārosies našķu un saldumu (jā, visi cukuri ir cukuri), glikozes līmeņa diagramma nebūs ar krasām svārstībām un cilvēks spēs gan zaudēt kādu lieko kilogramu, gan nodrošināt ilgtermiņā sev patīkama svara saglabāšanu. Vai "Glikozes revolūcijas" padomi der un vienādi efektīvi ir visiem? Noteikti, ka tā nav, bet pati par sevi metode acīmredzot labi strādā gana daudziem, ja pircēji to pārliecinoši izvēlējušies kā TOP 1 grāmatu visos grāmatnīcu tīklos, ne tikai pie izdevēja.

Labai komercliteratūrai – stabils pieprasījums

Pārējais visvairāk pārdoto grāmatu tops grāmatnīcās jau sakārtojies atšķirīgi, un tur kārtību noteikuši gan pircēju ieradumi, gan dažādi pārdošanas veicināšanas pasākumi. Ja lūkojamies uz grāmatnīcu "Globuss" sarakstu, tad redzams, ka pircēju interese ļoti augsta bijusi par amerikāņu rakstnieces Frīdas Makfadenas grāmatām – "Kolēģe", "Mājkalpotāja tevi vēro", "Skolotāja".

Arī Frīda Makfadena latviešu lasītājam nav 2025. gada jaunums. Pirmā populārākās sērijas grāmata "Mājkalpotāja" iznākusi jau 2023. gadā, un var teikt, ka uzreiz iekarojusi savu lasītāju uzmanību. 

Ar pseidonīmu Frīda Makfadena pazīstama ar rakstniecību nopietni saslimusi mediķe, kuras profesionālā darbība medicīnā saistīta ar smadzeņu traumām. Rakstniecība ir viņas hobijs, tā teikt, kopš sākta gala, jo pirmo manuskriptu aģentiem viņa esot aizsūtījusi jau koledžas laikā, otro – studiju gados, bet, nesaņemot nekādu interesi par grāmatas izdošanu, nolēmusi darīt to pati un izdevusi savu pirmo autorizdevumu 2013. gadā. Tā soli pa solim dzimusi rakstniece, kuras populārākā sērija ir par neparasto mājkalpotāju (pēdējie atrodamie dati liecina par pasaulē pārdotiem jau 1,6 miljoniem eksemplāru, bet skaitlis kopš 2024. gada noteikti ir audzis).

Šī gada sākumā stāsts par mājkalpotāju nonāk uz Latvijas kinoteātru ekrāniem arī kā filma. Autore ir ražīga – top pat trīs grāmatas gadā, bet viņa kategoriski noliedz "ēnu rakstnieku" iesaisti. Uz jautājumu, kas viņai jaunas grāmatas tapšanā prasa visvairāk laika, atbilde ir – sižeta pavērsieni. Un te jāsaka – šajā ziņā viņa ir ļoti radoša. Tas izskaidro arī lasītāju mīlestību, jo psiholoģiskās spriedzes romāna sāls ir negaidīts sižeta pavērsiens, kas sižeta kārtis pārliek pilnīgi citā kombinācijā, neradot pretrunas. Latviski pirmais iznāca romāns "Mājkalpotāja" (izdevniecība "Latvijas Mediji", tulkotāja Renāte Kārkliņa). Kad izdevniecības darbakārtībā parādījās sērijas nākamā grāmata "Mājkalpotājas noslēpums" (izdevniecība "Latvijas Mediji", tulkotāja Lilija Berzinska), raudzījos uz to ar nelielām bažām, jo nebūtu pirmā reize, kad sērijas turpinājumam ir uzsildīta ēdiena piegarša, bet – rakstniece tika galā ar sižeta pavērsienu un grāmata pārliecināja – gan mani, gan vēl tūkstošiem citu lasītāju dažādās valodās. Sekoja "Mājkalpotāja tevi vēro" (izdevniecība "Latvijas Mediji", tulkotāja Renāte Kārkliņa), kuru kļuva jau ļoti interesanti vērot – kā rakstniece izliks sev un lasītājam gaumīgas lamatas. Kā rāda pārdošanas skaitļi – ir izdevies. Prieks, ka lasītāju interesi noturējuši arī romāni, kas tapuši kā atsevišķi lasāmas grāmatas "Kolēģe" (tulkojusi Anna Šēfere) un "Skolotāja" (tulkojusi Juta Valdmane). Neraugoties uz aizdomām, ka angļu valodā tapušās literatūras pieprasījums varētu kristies, jo pieaug interesentu skaits, kas grāmatas izlasa oriģinālvalodā, no izdevniecības "Latvijas Mediji" piedāvājuma šāds arguments neapstiprinās. Arī komercliteratūras žanros ir stabils pieprasījums grāmatām, kuras latviski izdotas labos, kvalitatīvos tulkojumos.

Kapibaru popularitātes noslēpums

Grāmatnīcu "Globuss" visvairāk pārdoto grāmatu piektajā vietā ir brīnišķīgs stāsts jaunajiem lasītājiem – populāra austriešu bērnu dziesmu autora Mateusa Bēra grāmata "Trīs izbēgušas kapibaras" 

(izdevniecība "Latvijas Mediji", tulkotāja Renāte Siliņa). Šī grāmata ir arī grāmatnīcu "Jānis Roze" bērnu un jauniešu grāmatu TOP 1. vietā. Par ko stāsts? Par zoodārzu, kur mīt arī kapibaru saime. Trīs no tām izceļas gan ar ziņkāri, gan zinātkāri un piedzīvojumu garu. Vēlme paplašināt būra robežas un uzzināt, kas notiek aiz žoga, izvilina mazo, bet drosmīgo komandu piedzīvojumos. Izrādās, ka ne viss ir tā, kā izskatās. Intrigas, pārpratumi, maldināšana, vēlme nokārtot rēķinus – viss kā cilvēku pasaulē. Vien noslēgumā uzvar draudzība un nolīdzinās nesaprašanās. Kāpēc kapibara – dzīvnieks, kam līdz šim ticis pievērsts relatīvi maz uzmanības –, pēkšņi kļuvis tik populārs (un ne tikai Latvijā)? Mums patīkamais skaidrojums būtu – animācijas filma "Straume", kur arī kapibarai tikusi vieta laivā. Arī popularitātes… Lai nu kā – jaunajiem latviešu lasītājiem kapibaru piedzīvojumi patīk. Tie turpinās arī gada nogalē izdotajā sērijas otrajā grāmatā "Trīs kapibaras grib zināt" (izdevniecība "Latvijas Mediji", tulkotājs Bernards Kudiņš).

Sestā vieta rakstnieces Daces Judinas romānam "Arī saulei ir plankumi", kas turpina sēriju par Annas Elizabetes Bergas izmeklēšanas pieredzi. Joprojām sižetu balsta aktuālas un jutīgas tēmas, kas lasītājam bez detektīvintrigas dod iespēju arī ielūkoties mūsu sabiedrības ēnas pusēs.

Septītajā vietā amerikāņu rakstnieces un pasaules bestselleru autores Kolīnas Hūveres romāns "Nožēlojot tevi". Autores vārds īpašus komentārus neprasa – viņas romāni atrodami lasītāko grāmatu sarakstos un pagājušajā gadā veiksmīgu ekranizāciju piedzīvoja viens no populārākajiem romāniem.

Prieks, ka pieprasītāko grāmatu sarakstā ir populārās TV režisores Virdžīnijas Lejiņas romāns "Reizēm. Vienmēr. Nekad" (izdevniecība "Dienas Grāmata"). Romāna norises telpa – Latvijas province. Romāna varoņi meklē atbildes uz mūžīgiem jautājumiem – kā nepazaudēt savas dzīves mērķi, veidot un ļauties attiecībām, kļūdīties un nezaudēt drosmi mēģināt. Režisores radošā enerģija un pieredze romānam sniedz tik nepieciešamo realitātes un patiesīguma devu, kas pārliecina lasītāju un liek noticēt romāna sižetam.

Bērnu literatūras pārstāvniecība turpinās ar lietuviešu autores grāmatu par skudriņu Kāpēcīti un tās piedzīvojumiem. Izdevniecībā "Latvijas Mediji" iznākušas jau septiņas grāmatas par zinātkārās skudriņas piedzīvojumiem. Un visas grāmatas iepatikušās mazajiem lasītājiem. Bērnu grāmatu tulkošana ir ļoti rūpīgs un nozīmīgs darbs – skudriņas Kāpēcītes piedzīvojumus latvisko Jana Egle, tādēļ var teikt, ka arī lieliskais tulkojums ir viena no šo grāmatu popularitātes atslēgām.

Grāmatnīcu "Globuss" popularitātes desmitnieku noslēdz britu rakstnieces Alises Fīnijas romāns "Dažreiz es meloju" (izdevniecība "Latvijas Mediji", tulkotājas Ieva Zālīte un Anna Šēfere). Psiholoģiska intriga, neatslābstoša spriedze lasītājam liek sekot galvenās varones pārdzīvojumiem. Šis ir autores debijas romāns, taču, pēc visa spriežot, viņa iekaros savu vietu pasaules bestselleru sarakstos.

Izvēle – par labu latviešu autoru grāmatām

Kāds tad ir kopskats? 

Ja paskatāmies visu grāmatnīcu sarakstus, tad redzams, ka pircēji labprāt izvēlas latviešu autoru grāmatas – tā ir tendence, kas jau gadiem iepriecina gan autorus, gan izdevējus, 

jo tādējādi tiek uzturēta ne vien starptautiski populāru grāmatu tulkošanas tradīcija, bet arī stimulēts vietējais radošais potenciāls. Veidojas arī laba konkurence, ko stiprina izdevēju izsludinātie manuskriptu konkursi. Ko var novēlēt mūsu grāmatniecībai? Saglabāt veselīgu līdzsvaru visās nozīmēs – lai top bērnu uzmanību piesaistošas grāmatas, lai uzplaukst jauniešiem domātie žanri, kas slavas gājienu uzsākuši un turpina vācu un angļu valodas izdevumos. Lai top Latvijas lasītājam būtiskas grāmatas par mūsu kultūru, vēsturi, tradīcijām, personībām, kuru īpašā vērtība ir tajā, ka mūsu stāstus nevar izstāstīt citi un citur – tas jādara pašiem. Un var teikt, ka šis darbs tiek godam darīts arī pagājušā gada nogalē.

Izdevniecībā "Latvijas Mediji" iznākušais Janas Egles romāns "Diena ir izdevusies. Austra" ir ilgāku laiku rakstnieces prātā auklēts darbs, kas, no vienas puses, licis zaudēt daļu no radošās brīvības, jo grāmatas galvenā varone Austra Pumpure ir spilgta personība, kuras liktenis ir romāna centrālā ass. Tas rakstniekam ļauj radošu brīvību tikai tik tālu, cik tā nenonāk krasā pretrunā ar personības garu un vēsturisko patiesību. Jana Egle ir tikusi galā gan ar sev it kā neierasto žanru – romānu –, gan ar biogrāfiskās prozas rāmjiem. Vērtīgs, dzīvs, dziļš romāns.

Otra grāmata, kas piesaista uzmanību, ir "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas 1975–1981" (Agra Redoviča sakārtojumā). Leģendāra personība, kuras vārdu Latvijā dzirdējis katrs. Dienasgrāmatu publicēšana ir iespēja paskatīties uz konkrēto laiku ar Jura Podnieka skatu. Ieraudzīt detaļas, nianses, kas viņam šķitušas piezīmju vērtas. Jāpiekrīt grāmatas sastādītājam, ka ne katrs raksta dienasgrāmatu un ne katra dienasgrāmata ir publicēšanas vērta, taču šī ir kā atgriešanās laikā un Jura Podnieka radošajā laboratorijā.

Gaidīts un pārliecinošs jaunums ir vēl viena lasītāju gaidīta grāmata, kas iznākusi pašā gada nogalē – Ingas Ābeles romāns "Mīlamā. Aspazija" (izdevniecība "Dienas Grāmata"). Aspazijas vārds komentārus neprasa. Ingas Ābeles arī. Abu radošo personību satikšanās ir labs notikums latviešu literatūras un kultūras telpā.

Kas notiks gada sākumā? Grāmatu pircēji jau zina, ka gada sākums vienmēr ir laiks, kad grāmatnīcās sagaidāmas akcijas un īpašie piedāvājumi. Arī grāmatnīcās "Globuss" ir vērts sekot līdzi informācijai interneta grāmatnīcā "eglobuss.lv" un visās 12 grāmatnīcās Latvijā – kopā ar izdevniecību "Latvijas Mediji" un citiem izdevējiem top gada sākuma īpašais piedāvājums, kad labās un ļoti labās grāmatas varēs iegādāties par draudzīgu cenu, bet tik ierobežotā skaitā, cik nu grāmatnīcā un izdevējam būs pieejams. Labam lasītājam būs bagāts gada sākums.

Pirktākās grāmatas 2025. gadā

Grāmatnīcas "Globuss" TOP 10

Džesija Inčauspija. "Glikozes revolūcija". Apgāds "Zvaigzne ABC".

Frīda Makfadena. "Kolēģe". Izdevniecība "Latvijas Mediji".

Frīda Makfadena. "Mājkalpotāja tevi vēro". Izdevniecība "Latvijas Mediji".

Frīda Makfadena. "Skolotāja". Izdevniecība "Latvijas Mediji".

Mateuss Bērs. "Trīs izbēgušas kapibaras". Izdevniecība "Latvijas Mediji".

Dace Judina. "Arī saulei ir plankumi. Izmeklē Anna Elizabete". Izdevniecība "Latvijas Mediji".

Kolīna Hūvere. "Nožēlojot Tevi". Izdevniecība "Latvijas Mediji".

Virdžīnija Lejiņa. "Reizēm. Vienmēr. Nekad". Izdevniecība "Dienas Grāmata".

Rasa Dmuhovskiene. "Skudriņa Kāpēcīte" 6. grāmata. Izdevniecība "Latvijas Mediji".

Alise Fīnija. "Dažreiz es meloju". Izdevniecība "Latvijas Mediji".

"Zvaigznes grāmatnīcas" TOP 10

Džesija Inčauspija. "Glikozes revolūcija". Apgāds "Zvaigzne ABC".

"Straume. Krāsojamā grāmata". Apgāds "Zvaigzne ABC".

Zane Daudziņa. "Bērnudienas komunālijā". Apgāds "Zvaigzne ABC".

Lelde Kovaļova. "Klusie kaimiņi". Apgāds "Zvaigzne ABC".

Lelde Kovaļova. "Stalkere". Apgāds "Zvaigzne ABC".

"Straume. Bilžu grāmata". Apgāds "Zvaigzne ABC".

Nils Sakss. "Augstāk". Apgāds "Zvaigzne ABC".

Ieva Brante. "Laimes putekļi". Apgāds "Zvaigzne ABC".

Deivs Pilkijs. "Dogmens. 20 000 blusu pa jūras dzelmi". Apgāds "Zvaigzne ABC".

Kristaps Liepiņš, Kristīne Liepiņa. "Andīnisms". Apgāds "Zvaigzne ABC".

Grāmatnīcas "Jānis Roze" TOP 10

Džesija Inčauspija. "Glikozes revolūcija". Apgāds "Zvaigzne ABC".

Zane Daudziņa. "Bērnudienas komunālijā". Apgāds "Zvaigzne ABC".

Ineta Meimane. "Providences liecinieks. Sarunas ar Imantu Lancmani". Izdevniecība "Dienas Grāmata".

Virdžīnija Lejiņa. "Reizēm. Vienmēr. Nekad". Izdevniecība "Dienas Grāmata".

Mārtiņš Donga. "Sinepju graudiņš. Vārds katrai dienai". Izdevējs "Sinepju graudiņš".

Lelde Kovaļova. "Klusie kaimiņi". Apgāds "Zvaigzne ABC".

Džeims Klīrs. "Atomiskie ieradumi". Izdevējs "Million Mindset".

Lelde Kovaļova. "Stalkere". Apgāds "Zvaigzne ABC".

Besels Van der Kolks. "Ķermenis atceras". Izdevniecība "Latvijas Mediji".

Morgans Hauzels. "Naudas psiholoģija". Apgāds "Jānis Roze".

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Izdevniecība "Latvijas Mediji"
Tēmturi
