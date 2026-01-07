Gada inflācija Vācijā pērn decembrī samazinājusies līdz 1,8% salīdzinājumā ar 2,3% novembrī, tādējādi reģistrēts zemākais līmenis kopš 2024. gada septembra, liecina valsts statistikas biroja sākotnējā novērtējuma dati.
Vienlaikus inflācija valstī nokritusies zem Eiropas Centrālās bankas mērķrādītāja, kas ir 2%.
Analītiķi bija prognozējuši, ka inflācija saruks līdz 2%.
Enerģijas cenas Vācijā decembrī gada griezumā samazinājušās par 1,3%, bet pārtikas produktu cenas sadārdzinājušās par 0,8%.
Tikmēr pakalpojumu cenas bijušas par 3,5% augstākas nekā 2024. gada decembrī, savukārt preču cenas pieaugušas par 0,4%.
Toties gada inflācija, neietverot enerģijas un pārtikas produktu cenas, valstī decembrī samazinājusies no 2,7% līdz 2,4%.
Pērn kopumā vidējā inflācija Vācijā bija 2,2%, līdz ar to tā saglabājusies nemainīgā līmenī salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.