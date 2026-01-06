Šis ir retais gadījums, kad piepildījušās visas trīs prognozes, un ir gan labas, gan sliktas ziņas.
Šogad kultūras iestādēs tiešām nebija novērojami skaļi seksa skandāli. Režisora Ginta Zilbaloža animācijas filma "Straume" iekļuva "Oskara" nominantu pilnajā sarakstā un saņēma Amerikas Kinoakadēmijas balvu, lai gan daži Latvijas kritiķi tās iegūšanu vērtēja ar nelielu iespējamību. Diemžēl piepildījās arī prognoze par to, ka, finanšu apstākļiem pasliktinoties, pieredzēsim mazo novadu publisko bibliotēku slēgšanu vai reorganizāciju, lai gan skaļu skandālu šai saistībā nebija. Diemžēl līdz ar skolu, bibliotēku, kultūras namu klusu slēgšanu neatlaidīgi turpinām zāģēt zaru, uz kura sēžam.
Vai nākamgad pieaugs teātru, koncertu, muzeju, operas biļešu cenas?
Jā, ar dažiem izņēmumiem tās pieaugs, jo kultūras iestādēm ir jāsedz valsts dotācijas samazinājums ar pašu ieņēmumiem, turklāt arī visi notikumu tapšanai nepieciešamie pakalpojumi paliek dārgāki. Līdz ar to bez biļešu cenu celšanas neiztiks, un teātri un citas iestādes būs spiesti vairāk domāt par darbības komercializāciju. Protams, tās ļoti centīsies saglabāt līdzsvaru starp apmeklētāju kategorijām, īpaši domājot par atbalstu ģimenēm ar bērniem. Starp citu, 2026. gada valsts budžeta tapšanas procesā tieši biļešu cenu palielināšana līdz 10% bija viens no Kultūras ministrijas budžetu līdzsvarojošajiem ierosinājumiem kultūras institūcijām.
Vai bez skandāla notiks Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) direktores nomaiņa?
2026. gada 13. aprīlī beigsies ar LNMM direktori Māru Lāci Kultūras ministrijas noslēgtais darba līgums. Zem viņas vadītā nacionālas nozīmes mākslas muzeja nosaukuma ir apvienojušies seši Latvijai nozīmīgi mākslas muzeji, un var teikt, ka līdz šim LNMM strādājis kā uz aktīvu radošu attīstību vērsta kultūras mantojuma institūcija, savā ziņā uzņemoties arī Rīgā joprojām neesošā laikmetīgās mākslas muzeja funkcijas. Pēc 25 nostrādātajiem darba gadiem direktore arī neplānojot piedalīties turpmākajos Kultūras ministrijas rīkotajos konkursos uz šo amatu. Var prognozēt, ka cīņa par to gan noritēs bez lieliem skandāliem, jo negribas ticēt, ka Kultūras ministrijai nav plāna direktores nomaiņai, kā arī sev un muzejam vēlamā kandidāta uz šo kultūras nozarē prestižo un nozīmīgo amatu.
Vai kultūras darbiniekiem tiks paaugstinātas algas?
Atbilde ir – nē. Tomēr pamatā tas attieksies uz atmiņas institūciju – muzeju, arhīvu – darbiniekiem, kuru algām jau kopš 2019. gada nav piemērots inflācijas koeficients, un tagad valsts dotācijas samazinājums (LNMM dažādās pozīcijās vien tas veido 425 000 eiro) jākompensē ar jau tā stipri ierobežotajiem pašu ieņēmumiem. Minimālā darba alga (2026. gadā – 780 eiro neto) biedējoši strauji tuvojas augsti izglītotu un vismaz trīs svešvalodas zinošu speciālistu darba samaksai. Arī kultūras kapitālsabiedrībām (teātriem, Latvijas Nacionālajam simfoniskajam orķestrim, Latvijas Nacionālajai operai un baletam) dotācija nākamgad ir samazināta par 2,8 miljoniem eiro. Pašu ieņēmumus agrāk varēja izmantot arī algu celšanai, tagad būs jāekonomē, lai gan, protams, viss būs atkarīgs no direktora lēmuma.
