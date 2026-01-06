Uzņēmējs Armands Broks, viens no kustības "Bez partijām" veidotājiem, pirmdien Latvijas Radio 1 raidījumā "Krustpunktā" pauda savu redzējumu par politiku, ko raksturo kā vajadzību valsti pārvaldīt kā uzņēmumu. Vienlaikus Broks atzina, ka politika un uzņēmējdarbība esot divas atšķirīgas pasaules un politikā viņam pašam vēl nākas iedziļināties.
Raidījumā Broks vairākkārt uzsvēra, ka politikā viņu nevirza materiāli apsvērumi, jo naudu esot nopelnījis jau iepriekš: "Droši vien, ja es ietu politikā, man algu visdrīzāk nevajadzētu maksāt". Viņaprāt, būtiskāk par atalgojumu ir ļaut politikā iesaistīties cilvēkiem, kuri paralēli spēj turpināt darbu savā profesionālajā jomā, tostarp uzņēmējdarbībā. Viņš sevi uzskata par paraugu iespējai, ka uzņēmumu vadīšanu varētu apvienot ar deputāta darbu.
Ētikas apsvērumi uzņēmējam šajā jautājumā nav izšķirīgi.
Broks pauda pārliecību, ka tieši šādi varētu piesaistīt "sakarīgākus" un kvalitatīvākus deputātus. "Otra alternatīva – ņemam bezdarbniekus, jo viņiem būs bezgalīgs laiks iedziļināties. Es esmu par to, ka sakarīgiem cilvēkiem jāļauj paralēli būt arī deputātiem," sacīja Broks.
Broks kritizēja pašreizējo situāciju valstī, uzsverot, ka Latvija vairākos rādītājos atpaliek un ka līdzšinējā pieeja neesot devusi cerētos rezultātus, tādēļ nepieciešamas pārmaiņas.
Par motivāciju iesaistīties politikā Broks minēja savu personīgo izaugsmi, atklājot, ka četrus gadus apguvis meditāciju pie Jura Rubeņa. Viņš stāstīja, ka šī pieredze palīdzējusi pāriet no uz rezultātu un sacensību vērstas domāšanas uz vēlmi vairāk rūpēties par citiem un sadarboties.
"Esmu baigi šim pieķēries un tam ticu. Un tāpēc ar šo nodarbojos,"
stāstīja uzņēmējs.
Intervijas laikā Broks neslēpa, ka viņa politiskās ambīcijas ģimenē netiek atbalstītas. Tuvinieki, pēc viņa teiktā, šo ceļu uzskata par riskantu un aicina no tā atteikties. Tomēr uzņēmējs norādīja, ka vēlme panākt, lai viņa bērniem nākotnē būtu iespēja dzīvot Latvijā, viņam šķiet svarīgāka.
