Nespējot panākt vairākuma atbalstu pašvaldības budžeta izskatīšanai, no amata ceturtdien atkāpās Ādažu novada domes priekšsēdētāja Karīna Miķelsone (Latvijas Reģionu apvienība). 

Tas notika pēc tam, kad viņas līdzšinējie sabiedrotie no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Finanšu komitejas sēdē kopā ar opozīciju nobalsoja par Imanta Krastiņa (JKP/NA) priekšlikumu atdot budžeta projektu pārstrādāšanai, jo tajā neatspoguļojas iedzīvotāju ierosinājumi un līdzvērtīga attieksme pret agrāko – Ādažu un Carnikavas – novadu teritorijām. No deputātu uzstāšanās varēja secināt, ka Carnikava jūtas apdalīta. Ierosinājumu atlikt budžeta izskatīšanu atbalstīja arī "Progresīvie", kas pievienojās opozīcijas pārmetumiem par to, ka deputātiem nebija dots laiks ar budžeta projektu iepazīties.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē