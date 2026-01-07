Pakistānas armija otrdien brīdinājusi, ka Afganistāna talibu vadībā kļūst par teroristu centru un atbalsta teroristu organizācijas "Al Qaeda", "Islāma valsts" un Pakistānas talibu kustību.
Armijas preses pārstāvis ģenerālleitnants Ahmads Šarifs Čaudrī preses konferencē arī apgalvoja, ka aptuveni 2500 ārvalstu kaujinieku nesen ieradušies Afganistānā no Sīrijas. Viņš sacīja, ka kaujinieki tika uzaicināti uz Afganistānu, bet nesniedza pierādījumus saviem apgalvojumiem.
"Šie teroristi nav ne pakistānieši, ne Afganistānas pilsoņi un pieder citām tautībām,"
sacīja Čaudrī, piebilstot, ka starptautisko kaujinieku grupējumu atdzimšana var radīt drošības riskus ārpus Afganistānas robežām.
Kabula Pakistānas apgalvojumus nav komentējusi.
Sīrijas gandrīz 14 gadus ilgušais pilsoņu karš beidzās ar Bašara al Asada režīma gāšanu 2024. gada decembrī, taču tas atstājis pēc sevis bruņotu grupējumu mozaīku visās konflikta pusēs.
Kaujinieki no Sīrijas kopš tā laika ir iesaistījušies citos karos reģionā un ārpus tā, tostarp ir Turcijas atbalstītie kaujinieki, kas tika nosūtīti uz Lībiju, un kaujinieki, kurus Krievija savervējusi karot Ukrainā. Ārvalstu kaujinieki ir pievienojušies Sīrijas nemiernieku grupējumiem, valdību atbalstošiem spēkiem un ekstrēmistu grupējumiem, piemēram, "Islāma valstij".
Pakistāna un Ķīna pirmdien aicināja veikt "redzamākus un pārbaudāmākus" pasākumus, lai likvidētu kaujinieku organizācijas, kas darbojas no Afganistānas teritorijas, un novērstu Afganistānas teritorijas izmantošanu uzbrukumiem citām valstīm.
Attiecības starp Pakistānu un Afganistānu pēdējos mēnešos ir pasliktinājušās, un spriedze reizēm pāraug vardarbībā. Oktobrī valstis nonāca tuvu plašākam konfliktam pēc tam, kad Pakistāna veica gaisa uzlidojumus Pakistānas talibu slēptuvēm Afganistānā. Kabula atbildēja ar prettriecienu, uzbrūkot Pakistānas militārajiem posteņiem. Cīņas beidzās ar pamieru, ko palīdzēja panākt Katara.
Pakistāna jau sen apsūdz Afganistānu un Indiju, ka tās atbalsta Pakistānas talibus un Beludžistānas kaujiniekus. Gan Kabula, gan Deli šīs apsūdzības noliedz.
Čaudrī pavēstīja, ka 2025. gadā Pakistānā nogalināti 2597 kaujinieki, salīdzinot ar 1053 kaujiniekiem gadu iepriekš. Valstī pērn tika reģistrēti 5397 kaujinieku uzbrukumi, kas ir pieaugums salīdzinājumā ar 3014 uzbrukumiem 2024. gadā.
