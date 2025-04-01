Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Pēc svētku laika rosības jaunais gads ienāk mierīgākā solī, atnesot gan vēlmi pēc jauniem stāstiem, gan atgriešanos pie jau iemīļotām grāmatām. Arī aizvadītās nedēļas grāmatu topā redzama noturība - pirmās trīs vietas saglabā savu pozīciju jau otro nedēļu, apliecinot, ka lasītāju izvēles šobrīd ir pārliecinātas un stabilas.
Topā šonedēļ atgriezusies Frīdas Makfadenas "Mājkalpotāja" (izdevniecība "Latvijas Mediji") - spriedzes romāns, kas lasītājus tur stingrā tvērienā līdz pat pēdējai lappusei. Stāsts par sievieti, kura uzsāk darbu šķietami nevainojamā ģimenē, pamazām atklāj tumšu noslēpumu slāņus, kuros apdraudējums kļūst arvien personiskāks. Grāmatas popularitāti šobrīd vēl pastiprina arī tās ekranizācija, kas janvāra sākumā piedzīvoja pirmizrādi Latvijas kinoteātros, raisot jaunu interesi arī lasītāju vidū.
Līdzās tai topā atkal ierindojas arī "Mājkalpotājas kāzas" (izdevniecība "Latvijas mediji") - stāsts, kas sākas kā sapņu kāzu diena, bet strauji pārvēršas par nervus kutinošu cīņu par izdzīvošanu. Autorei raksturīgajā stilā ikdienišķais tiek savīts ar draudu sajūtu, atgādinot, ka pat šķietami laimīgākajos brīžos var slēpties bīstamas ēnas.
Savukārt citā noskaņā, bet tikpat spēcīgi lasītājus uzrunā "Uguns pavedieni" (izdevniecība "Zvaigzne ABC"). Šajā darbā Juris Rubenis caur desmit personību dzīvesstāstiem atklāj neredzamos pavedienus, kas cilvēku pieredzē nes jēgu, cerību un iekšēju spēku. Esejas aicina apstāties, ielūkoties sevī un atgādina, ka arī sarežģītos apstākļos iespējams dzīvot patiesu un piepildītu dzīvi.
Jaunais gads iesākas ar grāmatām, kas gan aizrauj, gan rosina pārdomas, un lai tas tā turpinās arī turpmāk. Novēlam, lai lasīšana šajā gadā sagādā prieku, iedvesmu un jaunus atklājumus, un lai katrs lasītājs atrod savu stāstu. Ar visām pieminētajām grāmatām iespējams iepazīties ‘’Globuss’’ grāmatnīcās visā Latvijā un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
