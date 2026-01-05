Ja tuvākajā laikā Rīgā netiks uzsākta Vanšu tilta rekonstrukcija, 2027. gadā satiksmei nāksies to slēgt, ceturtdienas rītā intervijā Latvijas Radio paziņoja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P).
Pašlaik Vanšu tilta pārbūves iepirkuma procedūra ir apstrīdēta, un Iepirkumu uzraudzības birojam līdz 12. janvārim jāpieņem lēmums par iesniegto sūdzību. Kleinbergs pauda cerību, ka iepirkuma process ir veikts profesionāli, tādēļ sūdzība tiks noraidīta un pēc minētā datuma būs iespējams noslēgt līgumu par rekonstrukcijas darbu uzsākšanu.
Mērs uzsvēra, ka
gadījumā, ja darbi tuvākajā laikā netiks sākti, 2027. gadā Vanšu tilts būs jāslēdz.
Jau ziņots, ka liecina, ka Vanšu tilta rekonstrukcijas izmaksas sasniegs teju 70 miljonus eiro.
Par līguma "Vanšu tilta pārbūve, projektēšana un autoruzraudzība" uzvarētāju izvēlēta piegādātāju apvienība "Vanšu tilts", kurā apvienojušies SIA "Hanza Construction Group", SIA "Tilts" un SIA "Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs "Vektors T"".
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) uzsvēra, ka jaunais piedāvājums pašvaldībai ir krietni izdevīgāks.
"Pašreizējā līguma summa ir 69,8 miljoni eiro, kamēr pērn vienīgais pretendents piedāvāja gandrīz 100 miljonus eiro. Tāpēc iepirkums tika apturēts," atgādināja Kleinbergs.
Konkursā startēja divi pretendenti. Uzvarējušās apvienības piedāvājums bija par 69,8 miljoniem eiro, bet personu apvienība "BBVA" — SIA "Baltijas būve", SIA "Abora", SIA "Viadukts" un pilnsabiedrība "3A" — iesniedza piedāvājumu par 70 327 026 eiro.
Aptauja
Kāds ir jūsu biežākais LASI.LV apmeklējuma laiks?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu