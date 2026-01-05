Dailes teātra aktrise un dziedātāja Lelde Dreimane gada sākumā pievērsusi uzmanību ar ierakstu savā sociālās tīklošanās vietnes "Instagram" profilā. Tajā redzama fotogrāfija pie spoguļa, kur Jaungada svētku tērpā viņa pozē kopā ar kādu vīrieti.
Attēlā redzamais kungu sauc Artūrs — iepazīšanās šova "Randiņš ar divām" dalībnieks, kurā viņš ar Dreimani piedalījās kopā. Artūrs šovā tika līdz finālam, taču noslēgumā aktrise neizvēlējās nevienu no pretendentiem.
Tomēr sociālajos medijos publicētais ieraksts liek noprast, ka vismaz zināmas attiecības pēc raidījuma beigām starp abiem šova dalībniekiem ir saglabājušās. To papildina arī fotogrāfiju pavadošais teksts:
"Laimīgi kopā iesoļojam Jaunajā gadā!"
Iepriekš Lelde Dreimane vairākus gadus bija attiecībās ar pavāru un uzņēmēju Ēriks Ozollapu. Viesojoties raidījumā "Kad viņas satiekas", aktrise atklāja, ka Ozollaps viņu bildinājis trīs reizes, katru reizi pasniedzot saderināšanās gredzenu. Tomēr līdz laulībām pāris nenonāca. Vēlāk Ozollaps publiski norādīja, ka attiecības noslēgušās uz saspīlētas nots un pēc šķiršanās abi vairs nesazinās.
