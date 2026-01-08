Rīgā atklāta jauna brokastu un dzīvesstila kafejnīca

Rīgā, Stabu ielā 30, darbu sākusi jauna brokastu un dzīvesstila kafejnīca – pilsētā jau zināmā zīmola "This Place Doesn’t Need a Name – The Breakfast Club" projekts jeb brokastu un dzīvesstila kafejnīca. Jaunā vieta iecerēta kā mūsdienīga tikšanās vieta, kas iekļaujas pilsētas ikdienas ritmā.
Kafejnīcas koncepcija balstīta idejā par brokastīm visas dienas garumā. Tas atspoguļojas gan ēdienkartē, gan telpas noskaņā – rīta kafija var pārtapt vēlajās brokastīs vai dienas tikšanās reizē, savukārt vakaros vieta pielāgota neformālai gaisotnei, tostarp piedāvājot dažādas Negroni variācijas.
Ēdienkarte veidota ap labi pazīstamām garšām mūsdienīgā izpildījumā. Tajā iekļauti olu ēdieni, vafeles, sātīgas brokastis, arī klasiskās angļu brokastis, kā arī ēdieni, kas piemēroti dažādiem dienas laikiem. Starp iecienītākajiem mielastiem minēts kraukšķīgs vistas ēdiens uz vafeles.
Interjera risinājumi tapuši sadarbībā ar arhitektu studiju Ķirsons Design, apvienojot mūsdienīgu urbānu estētiku ar 70. gadu noskaņu. Telpā izmantoti koka elementi un faktūras, savukārt par vienu no atpazīstamākajiem akcentiem kļuvuši restaurēti 60. gadu Latvijas rūpnīcu logu rāmji, kas pārveidoti par spoguļiem.
Projekta pārstāvis un koncepcijas autors Kristaps Birzulis norāda, ka mērķis bijis radīt vietu, kurā var iegriezties jebkurā diennakts laikā bez formalitātēm:
"Šeit tiek novērtētas vienkāršas un saprotamas garšas, uzmanība detaļām un komforta sajūta.
This Place Doesn’t Need a Name – The Breakfast Club iecerēta kā pievilkšanās punkts tiem, kuri meklē ne tikai kafejnīcu, bet arī atmosfērisku pilsētas telpu – sarunām, tikšanās reizēm un pauzei intensīvā dienas ritmā."
Papildu ikdienas darbībai kafejnīcā plānota arī pasākumu programma – paredzēti bingo vakari, DJ uzstāšanās un dzīvās mūzikas vakari. Kafejnīca izvietota 120 kvadrātmetru plašās telpās ar aptuveni 60 sēdvietām, un tās plānojums piemērots arī privātiem un slēgtiem pasākumiem.
