Reti kurā civilizētā rietumvalstī līderi gadu mijā vēršoties pie sabiedrības ar rezumējumiem svētku uzrunās.
Kur to dara, piemēram, Vācijā, valstu vadītāji runā konstruktīvi par globālām un iekšējām lietām, konstatējot nepilnības un uzsverot problēmas, atzīmējot virzību un skarot jaunas idejas. Premjerministri un prezidenti tiecas nākt klajā ar lieliem ierosinājumiem jaunatnei, izrādīt laipnību padzīvojušiem ļaudīm, uzmundrināt darbspējīgos iedzīvotājus, izsacīt pārdomas par ģimenes vērtību un vārās par gatavību aprakt savu personīgo dzīvi pašaizliedzīgā darbā vispārības labā.
Latvijā toties ļoti tradicionāli, vecam gadam aizejot, piecas minūtes pirms stundenis sit divpadsmit, valsts pirmās personas nodod vēstījumu un informāciju, cerot, ka sacīto uztvers adresāti, kuri topašubrīd ieņem ogu, uzkož ar etiķī ietaisītu siļķi, ieleksē no namamātes sasmērēto maizīšu šķīvja un uzkrauj kārtējo porciju no rasola bļodas. Dažkārt teiktais nogulst tautas atmiņā un iesakņojas folklorā, dažreiz ir pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. Pazīstamākie, prātā palikušie teksti ir no Godmaņa par pingvīniem, kas polāro vētru pārlaiž, mugurām cieši kopā saspiedušies; no Kalvīša par septiņiem trekniem gadiem un Šķēles akadēmiskās pamācības par zobu mazgāšanas, bikšu gludināšanas un angļu valodas apgūšanas nepieciešamību. Katrā ziņā latvieši ir ieradināti, vismaz 1. janvārī mostoties, savā starpā apspriest un diskutēt amatpersonu apsveikumus. Vai tie būtu sirsnības caurstrāvoti vai uz humorīgākas nots, publika no uzrunas sagaida ieguvumus un jaunatklājumus.