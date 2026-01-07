ASV armija trešdien paziņoja, ka par sankciju pārkāpumiem Atlantijas okeāna ziemeļos aizturējusi ar Krievijas karogu kuģojošu naftas tankkuģi, kuru ASV bruņotie spēki vajāja un mēģināja aizturēt vairākas nedēļas.
Kuģa aizturēšana bija kopīga Iekšzemes drošības ministrijas un ASV militārpersonu operācija, paziņojumā platformā "X" norādīja ASV Eiropas pavēlniecība, kas atbild par šo reģionu.
ASV vajāja naftas tankkuģi, kas agrāk bija pazīstams ar nosaukumu "Bella 1", kopš tas izvairījās no daļējas ASV blokādes ap Venecuēlu un pagājušā mēneša beigās izvairījās ASV krasta apsardzes mēģinājuma to aizturēt.
ASV amatpersonas uzskata, ka tankkuģis ir daļa no ēnu flotes, kas pārvadā naftu tādām valstīm kā Venecuēla, Krievija un Irāna, tādējādi pārkāpjot ASV sankcijas.
Vietnes "MarineTraffic" dati liecināja, ka tankkuģis trešdien tuvojās Islandes ekskluzīvajai ekonomiskajai zonai.
Kopš ASV krasta apsardze bija sākusi vajāt kuģi, tas mainījis savu reģistrāciju uz Krievijas, mainījis nosaukumu uz "Marinera", un, kā ziņots, pagājušajā mēnesī apkalpe uz tankkuģa uzkrāsoja Krievijas karogu.
ASV armija paziņoja par vēl viena sankcijām pakļauta tankkuģa aizturēšanu Karību jūrā.
ASV personāls "bez starpgadījumiem aizturēja bezvalstisku, sankcijām pakļautu ēnu flotes tankkuģi. Aizturētais kuģis "Sophia" darbojās starptautiskajos ūdeņos un veica nelikumīgas darbības Karību jūrā," paziņoja ASV Dienvidu pavēlniecība, kas ir atbildīga par šo reģionu.
