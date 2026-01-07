Valsts policija aicina sabiedrības palīdzību bezvēsts pazudušās 1991. gadā dzimušās Veronikas Graņukas meklēšanā. Sieviete šā gada 5. janvārī ap pulksten 00.30 pameta savu dzīvesvietu Rīgā, Aboras ielā, un līdz šim brīdim nav atgriezusies, kā arī nav zināma viņas atrašanās vieta.
Pazudušās sievietes augums ir aptuveni 165 centimetri, miesasbūve – slaida. Viņai ir tumšas krāsas mati ar violetiem galiem. Izejot no mājām Veronika bija ģērbusies gaiši bēšā jakā, tumšās džinsa biksēs, rūtainā šallē un tumšas krāsas apavos. Līdzi viņai bijusi melna mugursoma.
Valsts policija aicina ikvienu, kuram ir jebkāda informācija par Veronikas Graņukas iespējamo atrašanās vietu vai kurš sievieti ir redzējis pēc pazušanas brīža, nekavējoties sazināties ar policiju, zvanot pa tālruņa numuru 112.
