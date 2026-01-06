Krievijā Čečenijas prokremliskais līderis Ramzans Kadirovs savu 20 gadus veco dēlu Ahmatu iecēlis reģiona vicepremjera pienākumu izpildītāja amatā, saglabājot viņam arī sporta ministra amatu, vēsta tīmekļa medijs "Kavkaz. Reaļii".
Par paaugstinājumu līderis pavēstīja platformā "Telegram".
Kadirovs neprecizēja, vai dēla iecelšana jaunajā amatā ir saistīta ar paša Čečenijas līdera slikto veselības stāvokli.
Īsi pirms gadu mijas mediji ziņoja, ka Kadirovs Maskavā ievietots slimnīcā. Oficiāli tas nav apstiprināts.
Līdzās Ahmatam Kadirovam amatus Čečenijas valdībā ieņem arī vairāki citi Čečenijas līdera radinieki.
Kopumā aptuveni 100 Kadirova ģimenes locekļu ir saistīti ar varasiestādēm, un šajā ziņā viņš ir pirmajā vietā Krievijā.
Saskaņā ar medija "Projekt" datiem otrajā vietā ir Krievijas diktators Vladimirs Putins, kam vadošos amatos ir vairāk nekā 20 radinieku.
