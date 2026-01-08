Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļa iepriekš uzsāktā kriminālprocesā 2024. gada 22. novembrī aizturēja 1966. gadā dzimušu vīrieti, kuru tur aizdomās par nelikumīgas televīzijas pakalpojumu nodrošināšanu Daugavpils un Augšdaugavas novada iedzīvotājiem, informē VP.
Kriminālprocess 2025. gada 30. decembrī nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Izmeklēšanas laikā likumsargi Daugavpilī veica sankcionētu kratīšanu aizdomās turētā dzīvesvietā. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka vīrietis minētajās teritorijās uzstādījis iekārtas, kas ļāvušas skatīties televīzijas programmas, kuras Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir aizliegusi retranslēt un izplatīt Latvijas teritorijā.
Noskaidrots, ka
nelikumīgais televīzijas pakalpojums dažādos periodos sniegts aptuveni 130 abonentiem.
Tāpat veiktas vairākas kratīšanas arī pie personām, kuras, iespējams, izmantojušas šo pakalpojumu, konstatējot nelikumīgu IP un satelīttelevīziju.
Par inkriminētajiem nodarījumiem likums paredz vairākus iespējamos sodus. Par autortiesību vai blakustiesību pārkāpšanu lielā apmērā var tikt piemērota brīvības atņemšana uz laiku līdz sešiem gadiem, kā arī tiesību atņemšana uz noteiktu nodarbošanos līdz pieciem gadiem un probācijas uzraudzība līdz trim gadiem vai bez tās.
Savukārt par nelikumīgu uzņēmējdarbību, ja tai noteikts speciāls aizliegums, iespējama brīvības atņemšana līdz trim gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, sabiedriskais darbs vai naudas sods. Papildus var tikt piemērota mantas konfiskācija un aizliegums uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem veikt noteiktu komercdarbību vai ieņemt konkrētus amatus.
