Veselības inspekcija (VI) ir uzsākusi pārbaudi par Ogres novada domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa darbnespējas lapas pamatotību, apstiprināja VI.
VI informē, ka no ārstniecības iestādēm un citām iesaistītajām personām ir pieprasīta pārbaudei nepieciešamā medicīniskā dokumentācija. Pašlaik pārbaude vēl turpinās, taču iestādē neprecizē, kad saņemts iesniegums, kas bijis pamats tās sākšanai.
Iepriekš Veselības inspekcija skaidroja, ka darbnespējas lapas pamatotības izvērtēšanai nepieciešams konkrētas personas iesniegums, un bez šāda iesnieguma inspekcija pārbaudes pēc savas iniciatīvas neveic. Līdz tam brīdim šāds iesniegums nebija saņemts.
VI norāda, ka, iesniedzot sūdzību par darbnespējas lapas izsniegšanu, sūdzības iesniedzējam ir jānorāda konkrēti apstākļi, kas rada šaubas par darbnespējas lapas pamatotību. Sūdzības par darbnespējas lapu izsniegšanas kārtību izskata gan attiecīgās ārstniecības iestādes vadītājs, gan Veselības inspekcija.
Helmanis noteiktajā termiņā nebija aizpildījis anketu, kas nepieciešama pielaides valsts noslēpumam saņemšanai,
par ko viņu informējusi gan atbildīgā ministrija, gan Valsts drošības dienests. Helmanis 2025. gada augusta beigās sociālajā medijā "Facebook" solīja anketu aizpildīt pēc atveseļošanās no Ukrainā komandējuma laikā gūtās traumas, vienlaikus paužot uzskatu, ka pielaides valsts noslēpumam nereti tiek izmantotas politisku mērķu sasniegšanai un konkurentu ierobežošanai.
Ogres novada pašvaldība oktobra sākumā skaidroja, ka domes priekšsēdētājam joprojām ir noformēta darbnespējas lapa, kas izdota 25. augustā.
