Piektdienas rītā Teikas apkaimē Rīgā izveidojies plašs satiksmes sastrēgums, būtiski apgrūtinot transporta kustību pa Brīvības gatvi, Gustava Zemgala gatvi un citām tuvējām ielām.
Novērots, ka īpaši liela satiksmes intensitāte un kavēšanās vērojama braucējiem, kuri dodas Rīgas centra virzienā pa Brīvības gatvi posmā no Zemitāna laukuma līdz Gaisa tiltam.
Pašvaldības uzņēmums SIA "Rīgas satiksme" informē, ka tehnisku problēmu dēļ Brīvības gatvē pie Gustava Zemgala gatves centra virzienā apturēta 16. un 21. maršruta autobusu, kā arī 4., 12., 13., 14., 17., 31. un 34. maršruta trolejbusu kustība.
Savukārt lietotnes "Waze" sniegtā informācija liecina, ka uz Brīvības gatves posmā starp Struktoru ielu un Bajāru ielu noticis ceļu satiksmes negadījums.
