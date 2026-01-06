Daudziem radies jautājums, kāpēc amerikāņu specoperācijā Venecuēlā sagūstīts ne tikai šīs Dienvidamerikas valsts vadonis Nikolā Maduro, bet arī viņa sieva Sīlija Floresa. 

Atbilde slēpjas jau viņas pašas pieņemtajā titulā – "La Primera Combatiente". Floresa vēlējās, lai viņu dēvē par valsts pirmo kaujinieci, nevis buržuāziskā garā par pirmo lēdiju. 

"Es neesmu pirmā lēdija, jo Venecuēlā vairs nav lēdiju vai kungu no elites. Es esmu pirmā cīnītāja, sieviete, kas nāk no tautas un cīnās kopā ar tautu," paziņoja Sīlija Floresa. Tautā viņai bija cita iesauka – "La Jefa" (Priekšniece). Proti, neviens svarīgs lēmums Venecuēlas tieslietu sistēmā pēdējos desmit gadus nav ticis pieņemts bez viņas akcepta. Nikolā Maduro bija režīma seja un balss, bet Sīlija Floresa bija tā, kura kontrolēja, kurš drīkst "sēdēt pie galda". Kā minēts medijos pēdējās dienās – gan viņas vīru, gan pašu Vašingtona apsūdz par narkobiznesa vadīšanu, vērstu pret ASV.

Režīma pirmajās rindās

