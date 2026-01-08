Latvijas cīņu sportā tuvojas ilgi gaidīts un skaļš duelis – Kristaps Zutis un Francis Rozentāls 10. janvārī tiksies "BAZARA 0 Fight Club III" šova cīņā, kas, pēc pašu sportistu teiktā, nav tikai sports, bet neatrisināta konflikta rezultāts.
35 gadus vecais Kristaps Zutis neapšaubāmi ir viens no skaļākajiem vārdiem Latvijas cīņu sportā. Viņa bilance profesionālajā boksā ir 7 uzvaras, 4 zaudējumi un 3 neizšķirti mači.
Rozentāls par Zuti ir desmit gadus jaunāks. Viņa boksa karjera cietusi pārtraukumus traumu dēļ. 10 profesionālajās cīņās viņš nav piedzīvojis nevienu zaudējumu un vairākkārt ticis kronēts par Latvijas čempionu.
Abi sportisti atzīst, ka spriedze starp viņiem krājusies jau ilgāku laiku – viss sākās pasākumā pērnā gada sākumā. Cīnītāji pārstāvēja pretējas komandas "fightball" (basketbols ar lielu uzsvaru uz fizisku kontaktu) mačā. Šīs spēles laikā starp Rozentālu un Zuti izcēlās savstarpēji asumi, kas kļuva par sākumu viņu konfliktam.
Vēlāk turpinājās ar vārdu apmaiņu sociālajos medijos un pat nonāca līdz kautiņam ģērbtuvē, gaitenī un ringā bez cimdiem.
Rozentāls uzsver, ka gaidāmā cīņa viņam ir personiska: “Šī cīņa sportam man neko nedos – tā atrisinās jautājumu, kas ir neizrisināts.” Savukārt Zutis neslēpj, ka tieši šādi izaicinājumi viņu motivē visvairāk, un publikas interese tikai palielina spriedzi.
Šova rīkotājs Daņiks Vesnenoks norāda, ka skatītājiem cīņa patiks, jo tā būs ātra un nežēlīga. Cīņa notiks "pliko dūru" formātā – ar MMA cimdiem, trīs raundos pa divām minūtēm, slēgtā būrī. Abi sportisti sola iet tikai uz priekšu un atzīst, ka kompromisu šoreiz nebūs.
Rozentāls jau pērn aizvadīja cīņu pēc šādiem noteikumiem. Toreiz viņš uzvarēja Juri Zundovski, kurš dažus mēnešus iepriekš pēc klasiskajiem boksa noteikumiem uzvarēja Kristapu Zuti.
Sportistu pieredzes bagāža un atklāta nepatika vienam pret otru šo dueli padara par vienu no skaļākajiem notikumiem Latvijas cīņu sportā.
