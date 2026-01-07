Publiskota Latvijas hokeja izlases galvenā trenera Harija Vītoliņa un viņa palīgu izvēle Milānas olimpiskajam hokeja turnīram.
Visumā paredzamajā 25 spēlētāju sastāvā ir arī pa kādam pārsteigumam.
Treneri izvēli izdarīja vēl pirms gadumijas, bet Starptautiskās hokeja federācija (IIHF) mārketinga nolūkos sastāvu publikai atklāja vien vakar. Cik noprotams, diskusijas par pēdējām vakancēm komandā bijušas spraigas, izlases ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis "Latvijas Avīzei" neslēpj, ka domas dalījušās un vērtēšana notikusi ļoti skrupulozi. "Treneri ļoti sīki gāja cauri spēlētāju statistikai, tam, kā viņi darbojas divcīņās, kāds spēles laiks klubos, kāda būs lietderība un loma mūsu komandā. Tika ņemts vērā, ka Milānā pretiniekos būs meistarīgākas komandas nekā pasaules čempionātos un mums lielākajā daļā maču būs jāspēlē kā otrajam numuram no aizsardzības. Faktoru bija daudz, taču treneru korpuss mums ir pieredzējis, viņi bijuši arī NHL un zina, kā tas strādā. Spēlētāji tika izvēlēti ar noteiktu lomu, lai mēs parādītu maksimāli labāko sniegumu tieši šajā turnīrā," treneru štāba darba nianses atklāj ģenerālmenedžeris.
Katram sava loma
Lielākā "šķēpu laušana" sanākusi par uzbrucējiem. Desmit šī ampluā spēlētāji bijuši stabili braucēji, bet par pēdējām četrām vakancēm bijusi sīva konkurence. Ceturtās maiņas centra pozīcijai izvēle par labu krita Oskaram Batņam ar Haraldu Egli, kuri izkonkurēja pārbaudes turnīros Vācijā un Slovākijā labi nospēlējušo Denisu Smirnovu. Savukārt par pēdējiem diviem malējiem uzbrucējiem nolemts, ka viens būs pieredzējis, otrs jaunais, pie pilnās lozes tiekot Robertam Bukartam un Ērikam Mateiko. Bukarts izkonkurēja brāli Rihardu un Miku Indraši, savukārt jauno un perspektīvo kategorijā līdz šim lielajā izlasē nespēlējušais Mateiko savāca vairāk plusiņu par Anrī Ravinski, Martinu Laviņu un Raivi Ansonu.
"Robertam Bukartam ir milzīga pieredze. Būsim godīgi, viņš māk un spēj iemest svarīgus un izšķirošus vārtus, kā olimpiskajā kvalifikācijā pret Franciju, vai bronzas gada pasaules čempionātā pret amerikāņiem.
Viņš pēdējos gados ir bijis stabils vairākuma spēlētājs, ar labo nūjas satvērienu, kas nav mazsvarīgi, viņa aukstasinība un spēja gūt vārtus ir ļoti augstā līmenī,"
par 35 gadus veco Robertu Bukartu, kurš decembrī tika pie darba Feldkirhes klubā Austrijā, saka Kalvītis. Harijs Vītoliņš decembrī apmeklējis Bukartu darba vietā, pārliecinājies, ka viņam komandā ir liela loma. Nevajadzētu aizmirst, ka pirms četriem gadiem Roberts uz Pekinas olimpiskajām spēlēm neaizbauca tikai pēdējā brīdī gūtas traumas dēļ, taču tikšana Milānas sastāvā nav nekāds reveranss par četrus gadus veciem notikumiem.
Loģistikas izaicinājumi
Vairāki olimpiskajā sastāvā iekļautie hokejisti šobrīd traumu dēļ nespēlē. Kalvītis gan noraida bažas, ka tas ietekmēs viņu izredzes tikt uz Milānu. "Kristiāns Rubīns un Kristers Gudļevskis plāno janvāra vidū atsākt spēlēt, viņiem viss iet pēc plāna. Sarežģītāka situācija bija ar Teodoru Bļugeru. Kad viņam zvanīju pirms pusotra mēneša, viņš teica, ka nākamajā mačā būs laukumā, taču atsvaidzināja savainojumu un joprojām ir malā. Bet nav pamata uztraukumam, ka viņš varētu nepagūt līdz olimpiādei," ģenerālmenedžeris saziņā ar hokejistiem tur roku uz pulsa. Pēdējā laikā neregulāri spēlē izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš, taču tas esot saistīts ar leģionāru limitu Vācijas 2. līgā. Jāatceras, ka nosauktais 25 spēlētāju sastāvs vēl gan nav akmenī iecirsts un veselības likstu gadījumā tajā var notikt izmaiņas.
"No IIHF puses ir apsolīts, ka nebūs tikt strikti nosacījumi kā pasaules čempionātos, lai veiktu savainoto spēlētāju nomaiņu.
Viņi apzinās, ka olimpiādē visi grib spēlēt un nebūs tā, ka kāda komanda tagad sāks mānīties ar spēlētāju traumām, lai veiktu izmaiņas," tā Kalvītis. Viņam lielāks izaicinājums ir par loģistiku jau uz vietas Milānā. "Par NHL spēlētāju ierašanos viss ir skaidrs – viņi tiks atgādāti uz Milānu no Ņujorkas ar četriem čārterreisiem 8. februārī. Dienu vēlāk mums ir pārbaudes spēle ar Šveici, bet līdz pirmajam mačam turnīrā pret ASV pilnā sastāvā būs trīs treniņi. Sadzīves apstākļi būs kā jau olimpiādē, būs loģistikas sarežģījumi. Pirmo maču mēs spēlējam lielajā arēnā, bet otro maču ar Vāciju mazajā, piedevām plkst. 12 pa dienu. Lai arī pa vidu ir brīva diena, mazās arēnas ģērbtuvē varam ievākties tikai spēles dienā, bet tas nozīmē, ka apkalpojošajam personālam būs negulēta nakts, lai iekārtotu ģērbtuvi. Halles viena otrai nav tuvu, policijas eskorta nebūs, būs ko iespringt, bet esmu drošs, ka visu izdarīsim, lai nekādas blakus lietas netraucētu un spēlētāji varētu aizvadīt un izbaudīt superturnīru, kurā spēlē labākie no labākajiem," pārliecināts ir Rūdolfs Kalvītis.
Latvijas izlases olimpiskais sastāvs
- Vārtsargi
• Artūrs Šilovs (Pitsburgas "Penguins", NHL)
• Elvis Merzļikins (Kolumbusas "Blue Jackets", NHL)
• Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija)
- Aizsargi
• Uvis Balinskis (Floridas "Panthers", NHL)
• Kristiāns Rubīns (Pilzenes "Škoda", Čehija)
• Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygri", Čehija)
• Jānis Jaks (Karlovi Varu "Energie", Čehija)
• Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija)
• Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija)
• Alberts Šmits (Mikeli "Jukurit", Somija)
• Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija)
- Uzbrucēji
• Rodrigo Ābols (Filadelfijas "Flyers", NHL)
• Zemgus Girgensons (Tampabejas "Lightning", NHL)
• Teodors Bļugers (Vankūveras "Canucks", NHL)
• Rūdolfs Balcers (Cīrihes "ZSC Lions", Šveice)
• Kaspars Daugaviņš (Kaseles "Huskies", Vācijas 2. līga)
• Eduards Tralmaks (Grandrepidsas "Griffins", AHL)
• Dans Ločmelis (Providensas "Bruins", AHL)
• Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija)
• Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija)
• Sandis Vilmanis (Šarlotas "Checkers", AHL)
• Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija)
• Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija)
• Roberts Bukarts (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg", Austrija)
• Ēriks Mateiko (Hēršijas "Bears", AHL)
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu