Aizsaulē devies ilggadējs Latvijas futbola komandu ārsts Viktors Simanovičs, pavēstījusi Latvijas Futbola federācija. Federācija izteikusi visdziļāko līdzjūtību aizgājušā tuviniekiem, norādot, ka Simanovičs savas profesionālās darbības laikā strādājis gan ar dažādiem Latvijas futbola klubiem, gan ar Latvijas izlasēm.
Par ārsta došanos mūžībā informējis arī sporta klubs "Super Nova", uzsverot, ka Viktors Simanovičs bijis nozīmīga komandas sastāvdaļa un augsti vērtēts speciālists. Klubs savā paziņojumā izteicis līdzjūtību viņa ģimenei, tuviniekiem un draugiem.
Vēl pirms nepilna gada "Super Nova" ziņoja par Simanoviča pievienošanos komandai, raksturojot viņu kā pieredzes bagātu profesionāli, kuram uzticēta spēlētāju veselības aprūpe.
Viktors Simanovičs bija atzīts un pieredzējis sporta ārsts, kurš savas karjeras laikā strādājis ar vairākiem Latvijas futbola klubiem, kā arī ar Latvijas jaunatnes izlasēm, rūpējoties par jauno futbolistu veselību un labsajūtu.
