Pusfināli 31. janvārī un 7. februārī būs skatāmi tiešraidē plkst. 21.10 LTV1 un "REplay.lv", savukārt fināls norisināsies 14. februārī plkst. 21.10. Visus trīs pasākumus būs iespēja piedzīvot arī klātienē – Rīgas Kinostudijā.
Zināms, ka no 124 pieteikumiem žūrija izraudzījās 24 pusfinālistus. Katrā pusfinālā 12 dalībnieki sacentīsies par vietu finālā, kur piedalīsies 10 labākie. Uzvarētājs iegūs iespēju pārstāvēt Latviju Starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā, kas 2026. gada maijā norisināsies Austrijā, Vīnē.
"Supernovas" pirmais pusfināls 31. janvārī (alfabēta secībā)
- Agnesse ar dziesmu "Oh My My"
- Aivo Oskis ar dziesmu "Walking Out"
- Antra Stafecka ar dziesmu "Divejāda"
- Blurie ar dziesmu "Lovin' Always Gets Me Down"
- Daba ar dziesmu "Panic Attack"
- "De Mantra" ar dziesmu "Let Them"
- "ELPO" ar dziesmu "Blakus"
- Emilija ar dziesmu "All We Ever Had"
- "Honey Blue" ar dziesmu "Blue Disco"
- Ivo Grīsniņš Grīslis ar dziesmu "Home"
- "Kautkaili" ar dziesmu "Te un tagad"
- TIKASHA SAKAMA ar dziesmu "#010126 CODA"
"Supernovas" otrais pusfināls 7. februārī (alfabēta secībā)
- Atvara ar dziesmu "Ēnā"
- Edvards Strazdiņš ar dziesmu "I Ain't Got The Guts"
- Jānis Rugājs ar dziesmu "Smoke"
- KRISTĪNE MEGIJA ar dziesmu "Insanity"
- Krisy ar dziesmu "Take It"
- LEGZDINA ar dziesmu "Ribbon"
- Miks Galvanovskis ar dziesmu "Cruel Angel"
- NOLARK ar dziesmu "Different Places"
- "Papīra lidmašīnas" ar dziesmu "You're My Saviour"
- PAULA ar dziesmu "Dejot vien"
- Robert Ox ar dziesmu "Ravin' At The Taj Mahal"
- Vēstnieks ar dziesmu "Vai tas ir kāds brīnums?"
Pusfinālos skatītājiem būs iespēja iepazīt dalībniekus un pirmoreiz novērtēt dziesmu izpildījumu, savukārt finālā – izvēlēties konkursa uzvarētāju. Gan pusfinālos, gan finālā vienlīdz nozīmīga būs skatītāju un žūrijas loma.
Visas pusfinālu dziesmas vienkopus ir klausāmas "supernova.lsm.lv" un "Supernovas" "YouTube" kontā.
