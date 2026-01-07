Eiropā, turpinoties aukstuma vilnim, sniegs un sals apgrūtina dzelzceļa un gaisa satiksmi un izraisa garus sastrēgumus uz automaģistrālēm.
Aukstuma dēļ daudzviet slēgtas skolas. Nīderlandē otrdienas rītā gandrīz pilnībā apstājās vilcienu satiksme, bet Amsterdamas Shipholas lidostā atcēla simtiem avioreisu. Francijā nekursēja skolēnu autobusi, un dažos reģionos apturēja vilcienu satiksmi. Satiksmes negadījumos uz ceļiem bija pieci bojāgājušie. Tāpat lidostās Parīzē un Nantē atcēla lidojumus.
Lielbritānijā Skotijā slēgtas skolas un prognozē, ka līdz nedēļas beigām valsts dienvidos gaidāms stiprs sniegs. Tikmēr Zviedrijas ziemeļos otrdien gaisa temperatūra pazeminājās līdz -40 grādiem pēc Celsija, savukārt Dānijas varasiestādes mudināja cilvēkus Ziemeļjitlandes reģionā trešdien palikt mājās, jo gaidāma spēcīga snigšana.
Šveices Neišateles kantona La Brevinē, kas tradicionāli ir aukstākais apdzīvotais punkts, nedēļas sākumā gaisa temperatūra noslīdēja līdz -30,3 grādiem pēc Celsija. Čehijas un Vācijas pierobežā reģistrēti -25 grādi pēc Celsija. Prāgā avārijas dēļ centralizētās siltumapgādes cauruļvadā desmitiem tūkstošu cilvēku palika bez apkures un karstā ūdens. Polijā temperatūra pazeminājusies līdz -20 grādiem pēc Celsija. Arī Spānijā Madridē un Maljorkas augstākajās daļās reģistrēts sniegs un sals, bet prognozējamā temperatūra ir līdz -10 grādiem pēc Celsija. Turpretī Bulgārijas dienvidaustrumos valda neparasti silts laiks, temperatūrai sasniedzot +19 grādus pēc Celsija, taču meteorologi prognozē, ka jau rīt arī tur snigs un iestāsies aukstāks periods.
