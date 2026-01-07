Agnese Lāce: Rēzeknes pašvaldības pārstāvjiem trūkst izpratnes par kultūras institūciju darbu

Rēzeknes pašvaldības pārstāvjiem trūkst izpratnes par kultūras institūciju darbu, uzskata kultūras ministre Agnese Lāce (P).
Kā informēja ministres padomniece Rita Plūme, Lāce trešdien darba vizītē Rēzeknē pauda bažas par situāciju, kas izveidojusies saistībā ar Latgales koncertzāli "Gors" un pašvaldības pieeju kultūras institūciju darbībai.
Ministre Rēzeknē tikās ar pilsētas mēru Aleksandru Bartaševiču ("Kopā Latvijai"/LPV) un pašvaldības pārstāvjiem, lai pārrunātu situāciju, kas izveidojusies saistībā ar koncertzāles "Gors" darbību un pārvaldību.
Viņa atzīmēja, ka pašvaldības pārstāvjiem nav izpratnes nedz par to, kā strādā kultūras institūcijas, nedz arī par to, ka kultūras pasākumu kvalitāte nav mērāma tikai pasākumu apmeklētāju skaitā.
Lāce norādīja, ka valsts līdz šim ir sniegusi būtisku atbalstu kultūras pieejamības nodrošināšanai Latgalē, tostarp ieguldot vairākus miljonus eiro koncertzāles "Gors" izbūvē, piešķirot finansējumu no Valsts kultūrkapitāla fonda un nodrošinot Latgales Mūzikas un mākslas skolas darbību. Ministre uzsvēra, ka Latgale ir nozīmīgs Latvijas reģions un valsts atbalstu kultūrai Latgalē samazināt nav plānots.
Tikšanās laikā Lāce lūdza pašvaldību iepazīstināt Kultūras ministriju (KM) ar veiktā audita rezultātiem un darba grupas secinājumiem, kā arī atkārtoti aicināja nozares un ministrijas pārstāvjus iesaistīt turpmākajās diskusijās par Latgales koncertzāles "Gors" pārvaldību.
Ministre norādīja, ka KM ir vairākkārt vērsusies Rēzeknes pašvaldībā, lūdzot informāciju par auditu un darba grupā pieņemtajiem lēmumiem, kā arī aicinot ministrijas pārstāvjus iesaistīt darba grupā.
Sarunā ar Rēzeknes pašvaldības pārstāvjiem piedalījās arī Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Pašvaldību departamenta direktors Viesturs Razumovskis un Ekonomikas ministrijas (EM) Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktore Elīna Pētersone.