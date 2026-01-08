Mobilie sakari un interneta darbība Lapmežciemā, kur pagājušā gada nogalē nogāzās "Tet" sakaru tornis, kuru izmantoja arī visi trīs mobilo sakaru operatori, daļēji ir atjaunoti, taču uz ilgtermiņa risinājumu būs jāgaida vēl vairāki mēneši.

Tostarp eksperti pēta, kā vispār varēja notikt šis Latvijas sakaru vēsturē unikālais notikums.

Pagājušā gada 28. decembrī stiprais vējš Lapmežciemā spēja paveikt to, ko līdz šim nebija spējusi neviena no iepriekšējām ziemas vētrām, – nogāza pie kanalizācijas sūkņu stacijas izvietoto sakaru torni. Par laimi, tornis krītot neskāra nevienu no tuvākajā apkārtnē esošajiem īpašumiem.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē