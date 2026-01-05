Kādreizējā šova "Slavenības. Bez filtra" rubrikas "Kas karsts" vadītāja, uzņēmēja un influencere Katrīne Vasiļevska intervijā žurnālam "Jauns OK" atklāti stāstījusi par naudu un tās nozīmi savā dzīvē, neslēpjot arī savu ikmēneša ienākumu apmēru.
Vasiļevska uzsver, ka labi pārzina pelnīšanas mehānismus, tomēr atzīst — ar pašreizējo ienākumu līmeni viņai nepietiek, jo dzīves mērķi un ieceres ir ambiciozāki. Vaicāta, cik lielu summu mēnesī viņa vēlētos saņemt, Katrīne neslēpj:
"Man gribētos 30 000 eiro mēnesī."
Vienlaikus viņa norāda, ka šobrīd ienākumi ir ap 10 tūkstošiem eiro mēnesī, kas atkarībā no perioda var gan pieaugt, gan samazināties.
Influencere skaidro, ka vēlme pelnīt vairāk nav nejauša — viņa precīzi zina, kāpēc nepieciešams lielāks ienākumu apjoms. Galvenais mērķis ir savas mājas iegāde. Lai gan gan viņai, gan partnerim jau pieder dzīvokļi un ir arī zemes gabals, ar pašreizējiem ienākumiem mājas būvniecība vai iegāde notiek lēnāk, nekā viņa vēlētos.
Katrīne arī atklāj, ka apmēram 10 tūkstošu eiro mēneša ienākumi neļauj dzīvot tik brīvi, kā nereti tiek pieņemts. Viņa norāda, ka ar šādu summu nav iespējams regulāri atļauties, piemēram, ceļot biznesa klasē, īpaši situācijā, kad bērns mācās ASV. Tāpat arī lielāku uzkrājumu veidošana mājai šādā tempā ir sarežģīta.
Lai gan ikdienā viņai netrūkst nepieciešamā, Vasiļevska uzsver, ka neļaujas liekiem tēriņiem, piemēram, iepirkšanās priekiem, dodot priekšroku ilgtermiņa mērķiem. Viņas prioritāte ir savs mājoklis, nevis luksusa preces.
Vienlaikus Katrīne ir pārliecināta, ka spēj nopelnīt vairāk. Viņa atklāj, ka līdz šim lielākais ienākumu apmērs viena mēneša laikā sasniedzis 27 900 eiro, kas, viņasprāt, pierāda potenciālu šādu summu sasniegt arī regulāri. Kā viņa pati rezumē:
"Vienkārši jāstrādā vairāk."
Jau vairākus gadus Vasiļevska darbojas tīkla mārketingā, kas, pēc viņas teiktā, devis iespēju dzīvot sev piemērotu dzīvesveidu, kur darbs nav atrauts no ikdienas.
