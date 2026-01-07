Valsts policija (VP) sākusi kriminālprocesu saistībā ar darba traumu, kas gūta “Rail Baltica” būvobjektā Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā, informē VP.
Kriminālprocess ierosināts saskaņā ar Krimināllikuma 13. nodaļu, kas paredz atbildību par noziedzīgiem nodarījumiem pret personas veselību, informē Valsts policija.
Lietas izmeklēšanā Valsts policija sadarbojas ar Valsts darba inspekciju (VDI), kas nozīmēs ekspertīzes, lai noskaidrotu, vai būvobjektā ir ievēroti darba aizsardzības noteikumi. VDI norāda, ka Rīgas reģiona inspektoram dots uzdevums apsekot objektu informācijas iegūšanai, un apsekošana paredzēta šodien.
Otrdien Timoteja ielā esošajā būvobjektā vīrietim uz kājām uzkrita metāla konstrukcija. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests informēja, ka cietušajam palīdzība sniegta notikuma vietā un viņš stabilā stāvoklī nogādāts ārstniecības iestādē.
Aptauja
Vai Latvijai un Baltijai ir nepieciešams "Rail Baltica"?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu