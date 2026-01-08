Latvijas skeletona izlase ceturtdien Insbrukā pirms Eiropas kausa posma rīkoja protestu pret Krievijas sportistu dalību starptautiskajās sacensībās.
Sociālajos medijos publiskotajā video Latvijas izlases treneris Ivo Šteinbergs kopā ar Ukrainas sportistiem, kuri turēja plakātus un attēlus ar savainotiem cilvēkiem un sagrautām mājām, pauda nostāju pret Krievijas pārstāvju startēšanu sacensībās laikā, kad turpinās karš Ukrainā.
"Esam ieradušies uz sacensībām, kurās piedalās arī Krievijas sportisti, un kopā ar Ukrainas sportistiem esam atnākuši protestēt,"
sacīja Šteinbergs, turot plakātu ar uzrakstu "Krievija nogalina Ukrainas civiliedzīvotājus". Viņš uzsvēra, ka Latvijas skeletona izlase uzskata Krievijas sportistu dalību par nepieņemamu, kamēr tiek nogalināti civiliedzīvotāji, piebilstot, ka tā ir gan komandas, gan viņa personīgā nostāja kā izlases trenerim.
Šteinbergs skaidroja, ka protesta akcijas mērķis bija skaidri paust Latvijas izlases nostāju pret Krievijas sportistu dalību sacensībās laikā, kad turpinās Krievijas karš Ukrainā. Viņš uzsvēra, ka šī attieksme nav atkarīga no tā, vai sportisti startē neitrālā vai oficiālā statusā.
Pēc viņa teiktā, īpašas bažas rada tas, ka sacensībām pielaists sportists, kurš pārstāv Krievijas armijas sporta klubu, lai gan Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija iepriekš solījusi katru sportistu izvērtēt individuāli. Trenera ieskatā tas liecina, ka federācijas kontroles mehānismi praksē nedarbojas pietiekami efektīvi.
Protests īstenots kopā ar Ukrainas sportistiem, ar kuriem Latvijas izlasei ir cieša sadarbība arī treniņu procesā.
“Mēs apvienojāmies ar ukraiņiem, lai parādītu, ka ir valstis, kuras nav aizmirsušas, ka notiek karš,”
sacīja treneris.
Viņš arī norādīja, ka protesta laikā IBSF amatpersonas centušās akciju pārtraukt, atsaucoties uz organizācijas iekšējiem noteikumiem par politisko neitralitāti.
Neilgi pēc protesta Latvijas Bobsleja un skeletona federācija saņēmusi oficiālu brīdinājumu no IBSF ģenerālsekretāres, kurā Šteinbergam izteikts aizrādījums. Tajā norādīts, ka, turpinoties šādai rīcībai, viņam varētu tikt liegta piekļuve sacensību norises vietai Īglsā un, iespējams, arī citās trasēs.
Vienlaikus treneris uzsvēra, ka pret sportistiem nekādas sankcijas nav piemērotas un viņu dalība sacensībās netika ierobežota – brīdinājums attiecināts tikai uz viņu kā treneri.
Latvijas komanda, pēc Šteinberga teiktā, arī turpmāk saskaņos savu rīcību ar Ukrainas sportistiem, lai šo jautājumu aktualizētu starptautiskajā sporta vidē, taču pagaidām jaunas individuālas protesta akcijas netiek plānotas.
“Mēs būsim saskaņā ar ukraiņiem – ja viņi plānos kādas aktivitātes, mēs to pārrunāsim un iespēju robežās sniegsim atbalstu,”
viņš piebilda.
Tikmēr izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde sociālajos tīklos paudusi atbalstu Latvijas sportistiem un viņu nostājai, uzsverot sporta pamatvērtību nozīmi un norādot, ka satraucoši – arvien vairāk starptautisko sporta organizāciju par tām izvēlas aizmirst.
Līdz šim šajā sezonā Krievijas sportisti nebija startējuši ne Pasaules kausa, ne Eiropas kausa sacensībās.
Pagājušā gada septembrī Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF) kongresā tika noraidīts priekšlikums atjaunot Krievijas sportistu dalību starptautiskajās sacensībās. Tomēr mēnesi vēlāk IBSF Apelācijas tribunāls daļēji atcēla 2022. gadā pieņemto aizliegumu.
Tribunāls noteica, ka aizliegums saglabājams tikai attiecībā uz tiem sportistiem, kuri neatbilst Starptautiskā Olimpiskā komiteja noteiktajiem individuālo neitrālo sportistu kritērijiem 2026. gada olimpiskajām spēlēm. Vienlaikus tribunāls noraidīja Krievijas Bobsleja federācijas prasību nekavējoties atļaut tās sportistiem piedalīties visās IBSF sacensībās.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
