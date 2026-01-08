2025. gadā Rīgas lidosta apkalpojusi 7,1 miljonu pasažieru, kas ir līdzīgi kā gadu iepriekš, liecina lidostas operatīvie dati. No tiem 5,7 miljoni bijuši tiešie pasažieri, bet 1,4 miljoni jeb aptuveni 20 % ceļojuši tranzītā, informē lidostā.
Populārākie galamērķi no Rīgas pērn bijuši Londona, kā arī Skandināvijas galvaspilsētas – Helsinki, Oslo un Stokholma. Iecienīto galamērķu vidū bijušas arī Tallina, Viļņa, Frankfurte, Amsterdama, Kopenhāgena un Stambula.
Lielākais pārvadātājs Rīgas lidostā arī 2025. gadā bija “airBaltic” ar 57,2 % tirgus daļu, tai seko “Ryanair” ar 22,8 %.
Kravu pārvadājumu apjoms pērn pieaudzis par 7 %, sasniedzot 20,1 tūkstoti tonnu. Gandrīz puse kravu pārvadāta ar specializētajiem kravu reisiem, pārējās – pasažieru lidojumos. Pieaugumu veicinājusi arī jaunu kravu pārvadātāju ienākšana, tostarp “Lufthansa Cargo”.
2025. gadā Rīgas lidosta investējusi gandrīz 20 miljonus eiro infrastruktūras attīstībā, tostarp uzsākta 4. perona rekonstrukcija, kas paredz paplašināt gaisa kuģu stāvvietu un kravu apkalpošanas iespējas.
2026. gadā lidosta prognozē mērenu pasažieru skaita pieaugumu, vienlaikus turpinot termināļa paplašināšanas un citu infrastruktūras projektu īstenošanu. Plānots arī jaunu un atjaunotu avioreisu sākums, tostarp Skandināvijas un Tuvajos Austrumos.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu