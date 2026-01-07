Aizvadītajā naktī Valkas novadā ugunsgrēkā kādā dzīvojamajā mājā bojā gājuši divi cilvēki, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Pulksten 2.43 VUGD saņēma izsaukumu uz Valkas novadu, kur ar atklātu liesmu dega vienstāva koka dzīvojamā ēka visā tās 120 kvadrātmetru platībā. Dzēšanas darbu laikā konstatēts, ka ugunsgrēkā gājuši bojā divi cilvēki. Liesmu izplatīšanos ugunsdzēsēji ierobežoja plkst. 5.33.
Tikmēr pulksten 10.51 izsaukums saņemts Kuldīgā – Stendes ielā, kur vienstāva dzīvojamajā mājā bija aizdegusies istaba un sadzīves mantas aptuveni 40 kvadrātmetru platībā. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas pašu spēkiem evakuējās divi cilvēki. Ugunsgrēks tika pilnībā likvidēts pulksten 14.39.
Savukārt Rīgā ugunsdzēsēji glābēji pulksten 13.06 steidzās uz Altonavas ielu, kur divstāvu tehniskās ēkas pirmajā stāvā dega granulu bunkurs desmit kvadrātmetru platībā. No ēkas tika evakuēti četri cilvēki, bet vēl pieci pameta telpas pirms VUGD ierašanās. Darbs notikuma vietā noslēdzās pulksten 15.32.
Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no otrdienas pulksten 6.30 līdz trešdienas pulksten 6.30, VUGD kopumā saņēma 45 izsaukumus – 11 uz ugunsgrēku dzēšanu, 26 uz glābšanas darbiem, savukārt astoņi izsaukumi izrādījās maldinoši.
