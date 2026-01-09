Daudzviet pilsētās un novados sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi iedzīvotājus aicina bez maksas nodot Ziemassvētku eglītes.
Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem eglītes līdz 2026. gada 20. janvārim jānogādā blakus konteineriem savu māju pagalmos. Piemēram, uzņēmums "Clean R" informē, ka 2025. gada sākumā savākto egļu skaits sasniedzis 22 438. Egles tiek pārstrādātas un pārvērstas par siltumenerģijas avotu, tādējādi sniedzot gan ekonomisku, gan ekoloģisku pienesumu.
