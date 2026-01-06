Šis gads sācies ar traģisku atgādinājumu par to, ka gāzes izmantošanas drošības noteikumi ir obligāti un ka noplūdes gadījumā ir kategoriski aizliegta jebkāda elektroierīču lietošana. 

Cilvēka bezatbildības dēļ 2. janvārī Rīgā, Bauskas ielā 15, gāzes sprādziens izārdīja piecstāvu daudzdzīvokļu nama augšējo stāvu konstrukcijas. Nelaime prasīja divu cilvēku dzīvības, bet vairāki desmiti cilvēku uz laiku zaudējuši mājas.

Sprādziens daudzdzīvokļu mājā Torņakalna apkaimē nogranda piektdienas pēcpusdienā bojāta gāzes vada dēļ. Tas sagrāva daļu no ēkas ceturtā un piektā stāva, kā arī jumtu. Pašlaik būvei noteikts avārijas stāvoklis un tās izmantošana ir aizliegta, informē Rīgas domē. Ēkas īpašniekiem uzdots veikt ēkas tehnisko apsekošanu, pieaicinot sertificētu būvspeciālistu, lai noteiktu bojājumu apmēru un nepieciešamos darbus ēkas daļējas ekspluatācijas atsākšanai. Pēc nama tehniskās apsekošanas varēšot lemt par tālāko rīcību.

Viens no sprādzienā bojāgājušajiem ir gāzes apgādes kompānijas "Gaso" Avārijas dienesta darbinieks, kurš bija ieradies uz izsaukumu par iespējamu gāzes noplūdi. Otra mirusī persona, kas tika atrasta piektā stāva dzīvoklī, tiek turēta aizdomās par noziegumu, cenšoties patvaļīgi pieslēgties gāzes vadam. Kā informēja Latvijas Televīzija, šajā dzīvoklī dzīvojis 72 gadus vecs pensionārs. Vēl divas personas cietušas. Policijā sākts kriminālprocess par noziedzīgiem nodarījumiem pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību.

"Traģēdijas absurds"

