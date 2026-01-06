Latvijas U-20 hokeja izlase pasaules čempionātu junioriem trešo reizi noslēdza septītajā vietā, taču galvenais treneris Artis Ābols par iznākumu bija vīlies.
"Mēs izdarījām to, kas bija jāizdara, un vēl mazliet, paņēmām punktu no Kanādas, taču pēdējā spēle bija vilšanās. Mēs nevaram samierināties ar mazumiņu, jāgrib vairāk, jo, ja negribēsim vairāk, mums arī nekad nebūs vairāk," Ābols ar filozofisku piesitienu norādīja, ka Latvijas hokeja jaunajai paaudzei nepieciešamas lielākas ambīcijas.
Latvijas juniori grupas turnīrā vareni nocīnījās ar kanādiešiem, zaudējot tikai papildlaikā (1:2), sekoja sagrāve pret Somiju (0:8), gana droša uzvara pār Dāniju (6:3) un Vecgada vakarā zaudējums nākamajai finālistei Čehijai (2:4).
Ceturtdaļfinālā mūsējie iekļuva ceturto reizi pēdējo piecu gadu laikā un trešo reizi tajā zaudēja Zviedrijas vienaudžiem. Pirmie divi dueļi rezultāta ziņā bija līdzīgi (2022. gadā 1:2, pērn 2:3), bet šoreiz Sentpolā sanāca 3:6, Latvijai pirmos vārtus ielaižot jau spēles desmitajā sekundē. "Es biju gaidījis vairāk, un vilšanās ir pašam sevī. Detaļās neiedziļināšos, jo nebiju iedomājies, kur būs vājās vietas mūsu sagatavošanās periodā un kur es pats pieļāvu kļūdu," galvenais treneris atzina, ka ne viss šoreiz bijis gludi, piebilstot, ja šīs paaudzes juniori grib kļūt par profesionāliem hokejistiem, tad viņiem pašiem vairāk jārūpējas par savu fizisko sagatavotību, jo uz kopējā fona Latvijas izlase nav bijusi spēcīga. Toties iepriecināja spēle nevienādos sastāvos, jo vairākumā Latvija realizēja 41% iespēju un bija otrā labākā turnīrā, bet mazākumā ceturtā labākā. Uzbrukumā ar sešiem punktiem izcēlās Kristers Ansons (3+3) un Bruno Osmanis (1+5), kuri ikdienā spēlē pieaugušo hokeju – Kristers Latvijas čempionē "Mogo/LSPA", bet Bruno Zviedrijas otrās līgas klubā Ūmeo "Bjorkloven". Šīs komandas lielākā zvaigzne Alberts Šmits tika pie pieciem punktiem (1+4), pa četriem sapelnīja Markuss Sieradzkis (2+2) un Olivers Mūrnieks (1+3). Vārtos pirmais numurs bija Nils Mauriņš, atvairot 87,93% metienu.
Finālā vakar spēlēja Zviedrija un Čehija, par bronzu Kanāda un Somija.
