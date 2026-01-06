Bijušais Ministru prezidents un uzņēmējs Māris Gailis kopā ar sievu arhitekti Zaigu Gaili pēc vairāk nekā astoņus gadus ilga pārdošanas procesa noslēguši darījumu par savu brīvdienu īpašumu Kaltenē, kas sabiedrībā pazīstams kā Lieldienu sala. Īpašums pārdots par trim miljoniem eiro, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Vēl pirms divdesmit gadiem Māris Gailis Kaltenē iegādājās padomju laikā celtu un jau stipri nolietotu sūkņu stacijas ēku, kas atrodas jūrā uz mākslīgi veidotas pussalas. Ar krastu šo vietu savieno aptuveni trīssimt metrus garš akmens mols.
Īpašuma projektu izstrādāja Gaiļa dzīvesbiedre, arhitekte Zaiga Gaile, kura 2006. gadā radīja padomju laikā celtas zivsaimniecības sūkņu stacijas rekonstrukcijas ieceri. Būvdarbi norisinājās no 2007. līdz 2010. gadam, un to rezultātā industriāls objekts uz mākslīgi veidotas salas tika pārvērsts par unikālu privātmāju.
Mājas interjers veidots askētiskā, minimālistiskā stilā, ko papildina rūpīgi atlasīta ekskluzīvu interjera priekšmetu kolekcija. Savukārt ēkas priekšpusē ierīkots helikoptera nosēšanās laukums ar betona plākšņu segumu, kas vēl vairāk uzsver īpašuma neparasto raksturu un infrastruktūru.
Brīvdienu māju uzņēmējs pārdošanā izvirzīja jau 2017. gadā, tomēr piemērots pircējs atrasts tikai tagad. Kā liecina Zemesgrāmatas informācija, par Lieldienu salas jauno īpašnieku 5. decembrī kļuvusi SIA "Silver Group", kuras īpašnieks ir Alens Baibekovs.
