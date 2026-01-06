Latvijas kamaniņu sporta izlasē pēc Pasaules kausa ceturtā posma Siguldā jautājumu kļuvis vairāk. Līdz olimpiskajām spēlēm atlikuši trīs mači.
Nu jau ilgākus gadus Latvijas kamaniņnieki savās mājās bija pieradinājuši ar bagātīgu medaļu ražu. Pērn mūsējie ieguva godalgas visās individuālajās disciplīnās. Arī šosezon neiztika bez prieka mirkļiem, augstākajā mastā Latvijas karogs tika vilkts par godu Eduarda Ševica-Mikeļševica un Lūkasa Krasta uzvarai divnieku konkurencē, kur trešie bija Mārtiņš Bots un Roberts Plūme. Ševics-Mikeļševics un Krasts Pasaules kausā uzvarēja pirmo reizi, sarūpējot Lūkasam labāko dāvanu 25. dzimšanas dienā. Iepriekš viņi allaž palikuši "Robotu" ēnā, lai gan atsevišķos startos ir uzrādījuši ļoti labus rezultātus. Aizpērn pasaules čempionātā Altenbergā bija labākā no Latvijas ekipāžām, izcīnot ceturto vietu, pirms trim gadiem Siguldā kāpa uz goda pjedestāla trešā pakāpiena, gadu vēlāk mājas posmā bija ceturtie. Pērnā sezona izjuka savainojuma dēļ.
Aizvadītajā nedēļas nogalē vēl vienu medaļu mājinieki nodrošināja stafetē, kur Elīna Bota, Ševics-Mikeļševics ar Krastu, Kristers Aparjods, Marta Robežniece un Kitija Bogdanova ieguva otro vietu. Pateicoties dāmu divnieka izcilajam rezultātam trases beigu daļā, par zeltu smaidīja Austrija. Kaspara Dumpja un Artūra Dārznieka trenētā ASV komanda Siguldā startēja ļoti atzīstami, stafetē viņiem trešā vieta. Vācija pēc dāmu kritiena nefinišēja, bet Itālija tika diskvalificēta.
Pārējiem Latvijas sportistiem neizdevās sasniegt cerētos rezultātus. Elīna Bota, kamanām abos braucienos trases lejasdaļā zaudējot ātrumu, ierindojās sestajā vietā. Gints Bērziņš, startējot ar augstu temperatūru, izcīnīja sesto vietu, uzreiz aiz viņa Kristers Aparjods un Kaspars Rinks. Dāmām divniekos Robežniece un Bogdanova bija ceturtās, no pjedestāla gan atpaliekot vairāk kā sekundes piecas desmitdaļas.
Pēc četriem posmiem Pasaules kausa kopvērtējumā visaugstāk ir Mārtiņš Bots un Roberts Plūme, ieņemot otro vietu, tikai par punktu vairāk ir vāciešiem Tobiasam Vendlam un Tobiasam Arltam. Ševics-Mikeļševics un Krasts ir sestie. Aparjods ir piektais, bet Bērziņš – septītais. Demonstrējot stabilu sniegumu, Anda Upīte un Madara Pavlova dala ceturto līdz sesto pozīciju. Elīna Bota ieņem devīto vietu, Kendija Aparjode ir 12.
"Lielākais prieks par Eduardu un Lūkasu, kuri izcīnīja zeltu un stabili nobrauca stafetē. Tas nebija pārsteigums, jo gandrīz visos treniņbraucienos uzrādīja ātrāko laiku, arī mačos nenodrebēja.
Viņi visu vasaru ļoti cītīgi trenēja fizisko sagatavotību, sadarbojas ar mentālo treneri, un tas nes augļus. Duetam ir potenciāls, viņi savulaik kļuva par pasaules junioru čempioniem," "Latvijas Avīzei" dueta paveikto atzinīgi vērtēja Latvijas Kamaniņu sporta federācijas ģenerālsekretārs Kristaps Mauriņš. Aparjods pirmajā braucienā neesot trāpījis ar slieču sagatavošanu, bet otrajā pieļāvis kļūdas, Elīnai jāmeklē risinājumi kamanās. "Pasaules kausa posmi pakārtoti olimpiskajām spēlēm. Varbūt pat labi, ka šobrīd medaļas nevelk kaklu uz leju, neesam ieslīguši pašapmierinātībā," uz progresu cer Mauriņš. Milānas un Kortīnas spēlēm kvalificējušies abi vīriešu divnieki, Aparjods, Bērziņš, Bota un Aparjode. Nelielas, bet iespējas iekļūt dalībnieku sarakstā ir Kasparam Rinkam. Būs arī viens Latvijas dāmu divnieks, šobrīd iekšējā atlasē četrus punktus priekšā Robežniecei un Bogdanovai ir Upīte ar Pavlovu. Atlase noslēgsies pēc šonedēļ gaidāmā Pasaules kausa posma Vinterbergā Vācijā.
