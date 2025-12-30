7. janvārī, pulksten 15.00, "St. Black" — dzīvās mūzikas bārā un restorānā, notiks Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons 2026" nominantu izziņošanas pasākums.
"Šogad "Zelta mikrofons" ir ar īpašu nozīmi, iezīmējot šī prestižā zīmola 30 gadu pastāvēšanu. Man ir patiess prieks, ka nominantu izziņošanas pasākums šogad pulcēs vienuviet gan jaunus, gan pieredzes bagātus māksliniekus, kuri kopīgi veido un attīsta Latvijas mūzikas nozari," uzsver Patrīcija Rubene, "Zelta mikrofons" valdes priekšsēdētāja.
Pasākumā tiks atklāti nominantu piecinieki 16 nominācijās:
Hiphopa mūzikas albums
Klasiskās un vokālās mūzikas albums
Tautas vai pasaules mūzikas albums
Labākais videoklips
Labākais koncertieraksts
Labākais debijas albums
Labākā dziesma
Mūzikas albums bērniem
Elektroniskās un deju mūzikas albums
Popmūzikas albums
Indie vai alternatīvās mūzikas albums
Tradicionālās popmūzikas albums
Labākais albuma dizains
Džeza, fanka vai soulmūzikas albums
Starpžanru un instrumentālās mūzikas albums
Roka vai metāla mūzikas albums
Nominantu paziņošanu papildinās arī muzikāli priekšnesumi — uzstāsies Andris Ērglis, grupa "Dzirnavnieki", Samanta Tīna, kā arī apvienība "Sub Scriptum" un Emīlija Jermola.
Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons 2026" apbalvošanas ceremonija norisināsies 2026. gada 28. februārī Ventspilī, Olimpiskajā centrā "Ventspils".
Aptauja
Vai “Zelta mikrofona” balvas piešķiršana veicina interesi par nominētajiem albumiem un mūziķiem?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu