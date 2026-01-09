Ziemassvētkos varējām atzīmēt Krievijas pilna iebrukuma Ukrainā 1400. dienu. Vēl pēc 18 dienām Krievija ar šo karu jau būs sasniegusi tā dēvētā Lielā Tēvijas kara ilgumu.

Toreiz gan padomju karaspēks aizgāja līdz Berlīnei. Šobrīd Putinam neizdodas pat četrus Ukrainas apgabalus okupēt.

Londonā dzīvojošais gruzīnu rakstnieks Boriss Akuņins, īstajā vārdā Grigorijs Čhartišvili, raksta, ka laikā no Pētera I līdz Putinam vara propagandējusi nepareizu valsts attīstības vēsturi, rādot nemitīgas uzvaras. Viņa ieskatā Putins patlaban uzvedas nevis kā 21. gadsimta politiķis, bet gan kā 18. gadsimta personāžs. Visa Krievijas vēsture būvēta uz mīta par tās varenību. Līdzīgi kā PSRS – 69 gadus cēla

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē