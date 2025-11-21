Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija atbalstījusi Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) priekšlikumu Transporta enerģijas likumprojektā nenoteikt starpmērķus transporta nozares zaļināšanai un pārņemt tikai galamērķi līdz 2030. gadam sasniegt transportam realizētās enerģijas emisiju intensitātes samazinājumu par 16%.
Līdz ar to šis likumprojekts atbalstīts trešajam un galīgajam lasījumam.
Šādas izmaiņas nosaka Latvijas atteikšanos sākt transporta nozares zaļināšanu, sākot jau no 2027. gada, kam pretojās daļa ar naftas produktu tirgu saistīto uzņēmumu, norādot uz lielajām šādas rīcības izmaksām. Līdz ar to pieņemtā dokumenta versija nozīmē, ka degvielas cenu pieaugums uzņēmumiem un iedzīvotājiem līdz 2030. gadam būs mērenāks, taču praktiski garantē krasu fosilās degvielas cenu pieaugumu 2030. gadā. KEM līdz šim iestājās par degvielas cenu pakāpenisku paaugstināšanu jau no 2026. gada, norādot, ka pakāpenisks cenu pieaugums ekonomikai ir vieglāk izturams. Tiesa gan, KEM valsts sekretāre Līga Kurevska Saeimas komisijas sēdē skaidroja, ka priekšlikums nenoteikt starpmērķus tiks kombinēts ar Ministru kabineta deleģējumu, proti, valdībai būs tiesības lemt par transporta nozares starpmērķu noteikšanu, ja Latvija būtiski atpaliks no nozarei izvirzīto mērķu sasniegšanas.
Jāatgādina, ka transporta nozarei izvirzītais mērķis ir samazināt oglekļa emisiju intensitāti par 16% līdz 2030. gadam. Galvenie līdzekļi šī mērķa sasniegšanai ir atjaunojamās degvielas – biodīzeļdegvielas –, kas ir hidrogenēta augu eļļa, piejaukšanu dīzeļdegvielai un biospirta piejaukšana benzīnam, kā arī pakāpeniska autoparka nomaiņa uz modernākiem transporta līdzekļiem, kas nodrošina zemāku emisiju apjomu. Iepriekš bija paredzēts, ka degvielas portfeļa zaļināšanu degvielas piegādātāji sāks 2026. gadā, samazinot portfeļa emisiju intensitāti par 4%, 2027. gadā – par 8%, 2028. gadā – par 10%, 2029. gadā – par 12%. Patlaban atbalstītais priekšlikums paredz likuma līmenī pārņemt tikai mērķu gala vērtību – 16%.
Saeima ir apstiprinājusi arī KEM priekšlikumus no siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes samazināšanas pienākuma izslēgt marķēto lauksaimniecības un zivsaimniecības sektorā patērēto degvielu. Tiklīdz būšot iespējams no pārdotās degvielas apmēra nodalīt mežsaimniecības sektorā patērēto degvielu, tikšot veiktas attiecīgās izmaiņas arī šajā jomā.
